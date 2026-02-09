Bivši srpski rukometaš: "Poštovanje za Hrvate, ali Thompson je trovanje. Nikad nisam razumio šovinizam"

Bivši srpski rukometaš i trener Nenad Peruničić komentirao je doček hrvatskih rukometaša nakon osvajanja brončane medalje, koji je dodatno privukao pažnju zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona. Iako je pohvalio sportski uspjeh hrvatske reprezentacije, izbor izvođača za proslavu oštro je kritizirao, ocijenivši da je time u drugi plan stavljen sam rezultat.

Poštovanje za uspjeh, kritika izbora izvođača

U intervjuu za Kurir Peruničić je naglasio da njegov respekt prema sportskim dosezima Hrvatske nije upitan.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Oni imaju to što imaju i svaka čast. Ali ovo… To je trovanje mladih ljudi s puno adrenalina”, izjavio je, dodavši kako bi volio da i Srbija ima sličan nacionalni naboj te da u Hrvatskoj očito smatraju kako je takav izbor za proslavu ispravan.

Istaknuo je i razliku između domoljubnih pjesama i onih koje, prema njegovu mišljenju, potiču netrpeljivost.

“Jedno su narodne pjesme, a drugo spominjanje i satiranje nekog drugog. Ne mora on to pjevati na koncertu, ali je poznat po tome”, rekao je Peruničić.

“Naši sportaši to ne bi tražili”

Uspoređujući situaciju sa Srbijom, ustvrdio je da tamošnji sportaši ne bi inzistirali na takvom obliku proslave.

“Mi nemamo takve likove niti pjesme u kojima širimo mržnju i pozivamo na to. Grozno mi je i izgovarati o čemu on pjeva”, kazao je, dodavši kako se na taj način nepotrebno stvara odbojnost.

Naglasio je da hrvatski rukometaši svojim igrama zaslužuju poštovanje, ali smatra da ovakvi potezi mogu utjecati na percepciju dijela javnosti.

Peruničić je pritom izrazio i osobno razočaranje.

“Kako da tretiram te momke, koji u tom smislu nisu ispali sportaši? Umjesto da proslave medalju sa svojim narodom, oni to rade s ljudima koji šire šovinizam i mržnju. Uvijek sam imao nacionalni naboj i ponosan sam na to, ali šovinizam i mržnju nikada nisam razumio”, poručio je.