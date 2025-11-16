Bivši presjednik splitskog HDZ-a svašta nešto je napisao: "Proveo je dan likujući"

"16. studeni 2012. – Dan kada je istina pobijedila laž, a Hrvatska obranila svoju čast", poručio je Petar Škorić prisjećajući se dana kada su hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač oslobođeni pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Škorić ističe kako je "na današnji dan prije 13 godina, pred očima cijelog svijeta, oslobođeni su hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač, a s njima je oslobođena i Hrvatska." Dodaje kako su tim trenutkom "srušene sve političke konstrukcije o 'zločinačkom pothvatu', a Domovinski rat je pred međunarodnim sudom potvrđen kao ono što jest: pravedan, obrambeni i osloboditeljski."

Naglašava i ulogu suca koji je, prema njegovim riječima, prelomio slučaj: "Ključnu ulogu u tome imao je sudac Theodor Meron, čovjek koji je imao hrabrosti reći istinu ondje gdje je ona godinama bila potiskivana." Prema njegovim riječima, "njegova presuda razbila je mitove, razotkrila političke manipulacije i zaustavila pokušaj kolektivnog ocrnjivanja hrvatskog naroda i vodstva Republike Hrvatske predvođenog dr. Franjo Tuđman – prvi hrvatski predsjednik."

"A onda šok..."

Osim reakcija hrvatskog naroda, Škorić se osvrnuo i na medijski dio atmosfere uoči presude. Ističe da je "dok je hrvatski narod molio i nadao se pravdi, dio hrvatskih medija, predvođen YUtarnjim listom, proveo je dan likujući." Navodi naslov objavljen uoči presude:

"'SUDAC MERON DANAS ĆE PROČITATI KONAČNU PRESUDU HRVATSKOJ DR. FRANJE TUĐMANA'", uz napomenu da je autorica Snježana Pavić "trijumfalno najavljivala presudu kao konačnu osudu Hrvatske i njezinih generala. Sladostrasno, posve uvjereno u poraz Hrvatske."

No, kako kaže, uslijedio je preokret: "A onda šok. Presuda nije bila onakva kakvu su očekivali. Istina je pobijedila. Generali su oslobođeni. Hrvatska je oslobođena."

Navodi i kako je izdanju spornog teksta ubrzo izbrisani tragovi: "U samo nekoliko sati nestali su i naslov i tekst. Sve je prepravljeno, izbrisano, zabačeno, kao da se nikada nije dogodilo. Ali ostao je trag. Netko je spremio taj sramotni uradak, kao trajni podsjetnik onima koji su više vjerovali političkoj presudi nego istini."

U objavi Škorić navodi i poveznicu: "https://yutarnji.neslanovac.hr/"

"16. studeni 2012."

Osvrt završava porukom sjećanja na ključne aktere i simboliku presude:

"Danas se sjećamo:

moralne veličine generala Gotovine i Markača

hrabrosti hrvatskih branitelja

državničke mudrosti dr. Franje Tuđmana

povijesnog trenutka kada je sudac Meron razbio laži koje su godinama gradili

pobjede hrvatske istine nad propagandom i manipulacijama“

Zaključno, Škorić naglašava: "16. studeni 2012. ostat će zauvijek dan kada je Hrvatska, po drugi put, obranila svoju čast. I zato neka se pamti. Zbog generala. Zbog istine. Zbog Hrvatske."