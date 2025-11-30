Bivši predsjednik splitskog HDZ-a: "Šačica jugonacionalističkih aktivista"

Petar Škorić, bivši predsjednik splitskog HDZ-a osvrnuo se na današnji prosvjed protiv fašizma koji je održan u nekoliko hrvtaskih gradova.

Njegov status vam prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

POTPUNI FIJASKO TZV. "ANTIFAŠISTIČKIH MARŠEVA"

Danas su u nekoliko hrvatskih gradova održani navodni "antifašistički marševi". U stvarnosti tek šačica jugonacionalističkih aktivista koji paradiraju protiv fantoma. Ukupan broj sudionika u četiri grada bio je manji od jednog domoljubnog skupa u Splitu. Ako je splitski skup, prema jugomedijima i njihovim srpskim mentorima, bio "propao", kako onda nazvati ovo? Potop ultraljevice i prikrivenih simpatizera srpskih ratnih projekata.

Organizatori nisu nikakvi "antifašisti". Riječ je o postjugoslavenskom, neokomunističkom i jugonacionalističkom lobiju koji godinama pokušava oživjeti jugoslavenski kulturni prostor i delegitimirati hrvatsku državnost. Samo danas nastupaju pod modernom parolom: "borba protiv fašizma". Ali gdje je taj fašizam? U kojem zakonu? U kojoj instituciji? U kojem segmentu javnog života? Ne postoji. I oni to savršeno dobro znaju. "Fašizam" im je samo alat, retorički bat kojeg potežu svaki put kad treba hrvatski identitet proglasiti prijetnjom, Domovinski rat relativizirati, a branitelje diskreditirati. NDH kao trajni paravan za ucjenu Hrvatske.

Zato ne prestaju s istom mantricom: "Hrvatsko domoljublje = ustaštvo. Svaki zahtjev za suverenitet = fašizam."

Kad god Hrvati traže zaštitu vlastitih simbola, povijesti ili identiteta, oni vade retorički buzdovan: "NDH!" Cilj nije povijesna analiza, nego ucjena: da se Hrvatska odrekne same sebe. Nitko danas u Hrvatskoj ne zagovara obnovu NDH, jednostranačkog režima ili rasnih zakona i oni to znaju. Ali njima to nije važno. Važno im je svezati hrvatski narod uz 4 godine povijesti, kako bi sakrili 45 godina totalitarnog i zločinačkog jugokomunizma i 5 godina velikosrpske agresije. Na što se svodi njihov "pokret"? Na transparente o "ukidanju nacionalnih država", "svijetu bez granica" i "smrti korporacijama". Isticanju simbola pod kojima su razarani hrvatski gradovi i sela, vršena agresija na sve zemlje u okružju. Ključno je pitanje zašto se danas tolerira govor mržnje prema domoljubnim Hrvatima? Zašto se ne sankcionira izravno kršenje Ustava RH, uključujući čl. 141.? Najviše zabrinjava politička inertnost onih koji bi trebali pružati otpor. Nema nikakve koordinacije, nema strategije. Samo izolirani istupi i privatni PR. Domoljubna Hrvatska mora djelovati organizirano, jasno i dugoročno. Bez toga će uvijek igrati tuđu igru. Ovi "antifašistički marševi" nisu nikakva borba protiv fašizma. To je orkestrirana kampanja protiv Hrvatske. To je novi pokušaj relativizacije srpske agresije, kriminalizacije hrvatskog identiteta i obezvrjeđivanja Domovinskog rata. Hrvati se nikome ne trebaju opravdavati, ni za svoju povijest, ni za svoje simbole, ni za državu stvorenu žrtvom i krvlju branitelja. Na nama je da pokažemo snagu društva koje neće dopustiti da ga reprogramiraju oni koji nikada nisu prihvatili slobodnu, samostalnu, neovisnu i demokratsku Hrvatsku.