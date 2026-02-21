Bivši napadač Hajduka eurogolom prikovao Osijek za dno ljestvice

U 23. kolu HNL-a Gorica je u Puli pobijedila Istru 1961 s 2:0, a Lokomotiva u Zagrebu Osijek s 3:1. Poredak od 5. do 10. mjesta je Slaven Belupo 31, Istra 1961 30, Lokomotiva 29, Gorica 26, Vukovar 1991 20, Osijek 17 bodova.

Istra 1961 je proljetnu polusezonu otvorila pobjedom na Poljudu protiv Hajduka s 2:1. Uslijedio je domaći remi s Lokomotivom pa tri uzastopna poraza – Vukovar 1991 u Osijeku (2:3), Dinamo u Zagrebu (0:4) i Gorica u Puli. Strijelci za momčad Marija Carevića bili su Pavičić u 41. i nekadašnji član Hajduka Pršir u 77. minuti.

Osijek je na Maksimiru poveo protiv Lokomotive u 45. minuti preko Mikolčića. U nastavku je domaćin preokrenuo golovima Pajača iz kaznenog udarca u 51. i Stojakovića u 66. minuti. Stojaković se pritom ozlijedio, u skoku je dobio jak udarac u glavu pa ga je zamijenio Trajkovski. Napadač iz Sjeverne Makedonije i bivša „devetka” Hajduka izborio je slobodni udarac iz kojeg je u 83. minuti preciznim udarcem s 22 metra preko „živog zida” postavio konačan omjer.

