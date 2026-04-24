​Bivši načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Ivo Cipci odlikovan Redom hrvatskog pletera

Odlukom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, bivšem načelniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske Ivi Cipciju dodijeljeno je odlikovanje „Red hrvatskog pletera“, kao izraz najvišeg priznanja za dugogodišnji predani rad kao i trajni doprinos hrvatskom društvu i državi.

Svečanost uručenja odlikovanja održana je 23. travnja 2026. godine, gdje je u ime Predsjednika Republike Hrvatske, prenoseći čestitke potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova dr.sc. Davora Božinovića, izaslanstvo Policijske uprave splitsko-dalmatinske predvođeno s načelnikom Sektora pravnih, financijskih i tehničkih poslova Nediljkom Garcom, svečano je uručilo odlikovanje Red hrvatskog pletera, bivšem načelniku Ivi Cipciju.

Ivo Cipci, rođen 25. travnja 1933. godine u Splitu, diplomirani pravnik, bio je načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske u razdoblju od 1. siječnja 1994. do 30. srpnja 1997. godine. Tijekom svog mandata istakao se svojom profesionalnošću, predanošću, organizacijskim sposobnostima i odgovornim upravljanjem u izazovnim vremenima Domovinskog rata, s čim je dao značajan doprinos obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Kontinuitet i vrijednost njegovog doprinosa već su potvrđeni ranije dodijeljenim odlikovanjima, „Redom hrvatskog trolista“ te priznanjem „Spomenica domovinske zahvalnosti.“