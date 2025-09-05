Bivši ministar Beroš i dalje zaposlen u Vinogradskoj bolnici! "Zaboravili su mu dati otkaz"

U KBC-u Sestre milosrdnice nastao je kaos zbog zadnjeg natječaja koji su raspisali za neurokirurga. Prilikom pregledavanja dokumentacije utvrdili su da je Vili Beroš i dalje zaposlenik bolnice i da mu je bolnica propustila dati otkaz ugovora o radu kad je izabrao model 6+6, što su za 24sata potvrdila dva izvora. Dok je bio ministar, radni odnos u bolnici mu je bio zamrznut. Samim time Beroš je već zaposlenik bolnice i kao takav se, kažu nam izvori, ne može javiti na natječaj.

Iako su već trebali odrediti datum razgovora s kandidatima, a uz Beroša se još dvoje javilo na natječaj, to još nisu učinili jer treba razjasniti situaciju.

Nakon uhićenja i smjene u studenom 2024. Beroš je aktivirao svoj saborski mandat i odmah ga stavio u mirovanje - po drugi put. Prvi put odmah nakon parlamentarnih izbora 2024. zbog nespojivosti s dužnošću ministra, na koju je tad imenovan.

Nakon što je drugi put zamrznuo mandat, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics rekao je da to nije nikakav presedan i da su to omogućavali i za nekoliko drugih zastupnika, podsjećaju 24 sata.

Istekao mu je šestomjesečni zakonski rok mirovanja mandata

Međutim, krajem svibnja Berošu je istekao šestomjesečni zakonski rok mirovanja mandata, koji je zatražio nakon pokretanja kaznenog postupka i smjene u Vladi. Tad se nagađalo hoće li zbog financijskih razloga opet aktivirati mandat, ali to nije učinio nego se nedavno prijavio na natječaj za neurokirurga u Vinogradskoj, što su ekskluzivno otkrila 24sata.

Berošu su početkom lipnja prepolovili mjesečnu naknadu koju prima kao bivši dužnosnik, tako je u prvih šest mjeseci nakon smjene primao punu ministarsku plaću od 4600 eura, no sljedećih šest mjeseci prema zakonu mu isplaćuju pola, odnosno 2.300 eura.

Da se vrati u Sabor, kao redovni zastupnik primao bi od 4.000 do 5.000 eura mjesečno, a kako se doznaje - toliko bi primao i kao neurokirurg, gdje bi za taj novac morao raditi vikende i dežurstva, a u Saboru bi radio mnogo manje.

