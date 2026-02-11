Bivši maneken vodio kriminalnu grupu. Blokirana mu milijunska imovina u Hvatskoj i vani

Uskok je potvrdio da je bivšem manekenu Robertu DiCapriju i njegovim suradnicima te osobama koje su s njima povezane blokirao pozamašnu imovinu. Nakon što su protiv njih otvorene istrage zbog preprodaje droge i malverzacija s nekretninama, pod blokadom im se našla imovina vrijedna više od osam milijuna eura.

Mjerama osiguranja oduzimanja imovinske koristi Županijski sud u Rijeci blokirao je nekretnine i račune u vrijednosti od 8.044.174 eura.

Kako bi se spriječilo osumnjičenog DiCaprija i njegove ljude da dalje raspolažu nekretninama koje su oteli ljudima, na zahtjev USKOK-a sud je zabranio otuđenje nekretnina na Pagu, Zagrebu, Korčuli i u Maslenici te novčanih sredstava na računima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u iznosu od 7.981.893 eura.

Osim toga, još petorici osumnjičenih zbog krijumčarenja droge i pranja novca određene su privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina, vozila, novčanih sredstava i poslovnog udjela u iznosu od 62.281 eura.

"Određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje se jedno od temeljnih načela kaznenog prava da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom", poručuju iz USKOK-a.

Ranije smo već javljali da je dio DiCaprijevih suradnika već priznao krivnju pa su pušteni da se brane sa slobode.