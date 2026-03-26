Bivši ljubavnici završili na sudu zbog 3.740 švicarskih franaka

Eh, kako se ljubav brzo zaboravi kad su novci u pitanju... A možda je upravo jedno, onako, bezbrižno ponašanje prema rečenim parama dovelo do kraha višegodišnje veze pa su bivši partneri i završili na sudu.

Dok je veza cvala, tamo još između 2020. i prosinca 2023. godine, jedan naš Kaštelanin je djevojke pitao pozajmicu. Kako je bila 'na privremenom radu u Švicarskoj', kako stoji u presudi, nije joj bio problem u dva navrata posuditi svom dragom ukupno 3.740 CHF.

Obećao joj je sve vratiti do kraja 2023. godine, ali pogađate, nije. Pa ga je tužila u rujnu 2024. godine, a u postupku je Kaštelanin sve priznao, iako je za reć' pravo tužiteljica imala i poruke i potvrde o isplate preko mobilnog bankarstva...

Uvjerio je sud da će početkom 2026. godine vratiti cijeli iznos, čekao je neke novce, zamolio je sud da mu odmah daju IBAN gdje će isplatiti cijeli dug.

Pogađate ponovno, to se nije dogodilo. Na pripremnom ročištu pred Općinskim sudom u Splitu pred koji dan u ožujku Kaštelanin se nije pojavio, niti je dostavio ikakvu potvrdu o uplati. Uglavnom, mora platiti cijeli iznos plus zatezne kamate, tu je još i trošak parnice od 750 eura.

Ostalo je nerazjašnjeno kad su točno prekinuli vezu i je li tom kraju kumovala ova priča s posuđenim novcima...