Bivši igrač Hajduka potpisao za Varaždin

NK Varaždin predstavio je novo pojačanje za nastavak sezone – u redove varaždinskog kluba stigao je 22-godišnji desni bek Luka Posinković.

U objavi kluba istaknuto je kako Posinković u Varaždin dolazi s jasnim ambicijama te vjerom da je riječ o važnom koraku u njegovoj karijeri.

"Varaždin je ambiciozan klub s jasnim smjerom razvoja. Vjerujem da je ovo pravi korak u mojoj karijeri", poručio je Luka Posinković.

Nogometni put novi igrač Varaždina započeo je u omladinskom pogonu HNK Hajduka, a juniorski staž odradio je u HNK Rijeci. U seniorskoj konkurenciji nosio je dresove NK Fužinar, NK Zrinski Osječko, NK Dubrava Tim Kabel te FK Igman Konjic, dok u Varaždin stiže iz bosanskohercegovačkog prvoligaša HŠK Posušja.

Iz kluba su mu poželjeli dobrodošlicu i sreću u novoj sredini.

"Luka, dobro došao u Varaždin i sretno", poručili su iz NK Varaždin.