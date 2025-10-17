Bivši hrvatski političar otišao u Indiju i posvetio se Krišni

Bivši saborski zastupnik Branimir Bunjac, najpoznatiji iz doba Živoga zida, već neko vrijeme živi u Indiji gdje je posvećen hinduizmu i Krišni.

Još u kolovozu ove godine Bunjac je objavio da napušta Irsku i seli u Indiju. "Nakon više od pet godina u Irskoj, odlazim u Indiju. Ostavljam sve - kuću, posao, auto, stvari i komfor. Nosim jedan kofer, jedan ruksak i laptop. Eto, toliko materijalnog treba čovjeku koji je proživio polovicu života, nekih 25 kg ukupno", napisao je na svom Facebooku.

Kao destinaciju naveo je Vrindavan, sveto mjesto u indijskoj državi Uttar Pradesh povezano s božanstvom Krišnom prema hinduističkoj tradiciji. Objasnio je da ga je već davno počela zanimati indijska filozofija i vedsko znanje, osobito u svjetlu učenja Srila Prabhupade, te da želi "manje se baviti materijalnim problemima, a više duhovnim napretkom".

Na kritike pratitelja odgovorio je: "Do jučer su me kritizirali što radim na pokvarenom Zapadu, sad kad idem na Istok opet ne valja".

U Indiju je otišao sa ženom Annabel s kojom se 2022. oženio na Filipinima. Po njegovim objavama na društvenim mrežama, koje su uglavnom vezane uz Krišnu i hinduizam, može se razaznati da imaju i zajedničko dijete, prenosi Index.