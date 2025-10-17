Close Menu

Bivši hrvatski političar otišao u Indiju i posvetio se Krišni

Na kritike pratitelja odgovorio je: "Do jučer su me kritizirali što radim na pokvarenom Zapadu, sad kad idem na Istok opet ne valja"

Bivši saborski zastupnik Branimir Bunjac, najpoznatiji iz doba Živoga zida, već neko vrijeme živi u Indiji gdje je posvećen hinduizmu i Krišni.

Još u kolovozu ove godine Bunjac je objavio da napušta Irsku i seli u Indiju. "Nakon više od pet godina u Irskoj, odlazim u Indiju. Ostavljam sve - kuću, posao, auto, stvari i komfor. Nosim jedan kofer, jedan ruksak i laptop. Eto, toliko materijalnog treba čovjeku koji je proživio polovicu života, nekih 25 kg ukupno", napisao je na svom Facebooku.

Kao destinaciju naveo je Vrindavan, sveto mjesto u indijskoj državi Uttar Pradesh povezano s božanstvom Krišnom prema hinduističkoj tradiciji. Objasnio je da ga je već davno počela zanimati indijska filozofija i vedsko znanje, osobito u svjetlu učenja Srila Prabhupade, te da želi "manje se baviti materijalnim problemima, a više duhovnim napretkom".

U Indiju je otišao sa ženom Annabel s kojom se 2022. oženio na Filipinima. Po njegovim objavama na društvenim mrežama, koje su uglavnom vezane uz Krišnu i hinduizam, može se razaznati da imaju i zajedničko dijete, prenosi Index.

