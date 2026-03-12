Bivši HDZ-ov župan i ostali proglašeni krivima

Na Županijskom sudu u Osijeku izrečena je nepravomoćna presuda bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, koji je proglašen krivim. Dobio je jedinstvenu zatvorsku kaznu od četiri godine. Za prvo kazneno djelo dobio je tri godine zatvora, za drugo kazneno djelo također tri godine zatvora. Kazne su potom objedinjene, piše Dnevnik.

Uz Dekanića krivima su proglašeni i Nikolina Meseljević, Krešimir Bičanić te policajci Tomislav Farkaš i Mijo Pranjkić.

Nikolina Meseljević osuđena je na godinu i pet mjeseci zatvora, dok je Krešimir Bićanić dobio kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora. Policajac Tomislav Farkaš osuđen je na dvije godine i šest mjeseci zatvora, a njegov kolega Mijo Pranjkić na dvije godine i tri mjeseca zatvora. Tomislavu Farkašu i Miji Pranjkiću izrečena je i sigurnosna mjera potpune zabrane obavljanja policijskih poslova u trajanju od tri godine.

U ovom slučaju ranije je krivnju priznala i Marija Serezlija, koja je već pravomoćno osuđena.

Dekanić je optužen da je prije četiri godine, pod utjecajem alkohola i upravljajući službenim vozilom, izazvao prometnu nesreću te je potom, zajedno s bratićem, vlasnicom oštećenog vozila i dvojicom policajaca, pokušao prikriti.

"Kao otegotnu okolnost optuženom Damiru Dekaniću posebno treba cijeniti njegov položaj i visoku funkciju župana kao osobe na najvišoj lokalnoj dužnosti koja bi trebala uživati povjerenje građana i djelovati zakonito", poručio je Tomislav Juzbašić, zamjenik ravnatelja USKOK-a na posljednjem ročištu 9. ožujka.

Obrana je smatrala da se dokazi temelje na iskazima svjedoka za koje kaže da su neistiniti, nelogični i međusobno kontradiktorni. Obrana je tvrdila da je Dekanića vozio bratić te da je policija ispravno postupila.

Sud je čuo i zanimljiv argument da je bivši župan imao više od naknadno izmjerena 1,44 promila te da za konspiraciju u tom stanju nije bio sposoban.

Optužnica USKOK-a

USKOK je teretio bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zataškavanje okolnosti prometne nesreće, koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije, te za postavljanje lažnog imovinskopravnog zahtjeva osiguravajućem društvu.

Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023., obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš te policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Policajka Marija Serezlija potkraj listopada 2024. nagodila se s USKOK-om i priznala krivnju, pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Dekanić je 20. lipnja 2024. podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana nakon što je pod utjecajem alkohola, s 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među njima dvoje djece.