Bivši Hajdukovac i ljubimac Torcide komentirao stanje u Hajduku :"Kad Marko Livaja ne zabija, Hajduk pati! Trener je odgovoran za rezultat!"

Hajduk je po drugi put ove prvenstvene sezone spojio dva poraza. U nedjelju je Lekina momčad morala čestitati Osijeku nakon pobjede 2:0, ali je potom stigla pod sjever i slušala brojne kritike.

Navijači se ne libe reći što misle, a ovaj najglasniji dio jasno je pročio treneru da - odstupi. To se nije dogodilo, a Leko je hrabro poručio kako 'ima mu**' i da će napraviti sve što može kako bi podigao momčad.

Jedini koji je pristao komentirati stanje u Hajduku, bio je Igor Musa, bivši igrač koji je baš s Lekom sudjelovao u osvajanju naslova prvaka 2001. godine. Kako nam je rekao, utakmicu nije bio u prilici gledati, jer imao je privatnih obveza, piše tportal.

'Očito je da stvari ipak nisu baš tako posložene kako se govorilo. Furiozno se ušlo u sezonu, ali nakon ispadanja iz Europe, stvari su se počele drastično mijenjati. Momčad je gubila na kompaktnosti, a nakon ovog odličnog niza, koji je započet pobjedom u prvom kolu u Zagrebu, poslije PAOK-a ipak se nije uspjelo ući u kontinuitet rezultata', započeo je 50-godišnji Igor Musa, koji je zbog svoje borbenosti bio ljubimac Torcide.

Iste one koja sada traži Lekino odstupanje. No, je li samo trener kriv, ili je ipak sportska politika dovela do toga da momčad nije dobro posložena? I zašto se ne pokaže više povjerenja igračima iz Hajdukove škole, onima koji su prošle sezone dogurali do finala Lige prvaka mladih?

'Teško mi je govoriti o tome, jer nisam u klubu. To je sustav za koji je netko odgovoran i koji provodi politiku kluba. Međutim, moj je dojam da se negdje ipak pogriješilo. Moja je procjena da se zadnja linija dobro popunila, odnosno da su došli dobri igrači. Za razliku od vezne linije, u kojoj se Hajduk najviše muči. Što se napada tiče, evidentno je da kad Marko Livaja ne zabija, Hajduk pati. Odnosno, da ne postoji alternativa. I to se vidi na rezutatima'.

Žrtva bi mogao ispasti trener Leko?

'Ponavljam, teško se petljati u nešto za što nemam(o) provjerene informacije. I zato dati odgovor na pitanje jel' on potrošio kredit nije lako. Naravno, trener je odgovoran za rezultat. Nešto očito ne štima u momčadi, ali bi također trebali doznati jel' Leko u sezonu ušao s igračima koje je želio. Trener je uvijek prvi na nišanu, a Uprava je ta koja mora donijeti odluku što treba napraviti', zaključio je Musa, koji je prije nešto više od mjesec dana napustio Croatiju iz Zmijavaca, u kojoj je obnašao ulogu sportskog direktora. I ovih dana 'odmara' u Mostaru, uz tenis i gledanje nogometa na TV-u.