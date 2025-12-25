Bivša žena prijavila pravoslavnog svećenika zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika

Crnogorska policija uhitila je u četvrtak 48-godišnjeg B. Ć., koji je osumnjičen za seksualno zlostavljanje dvoje maloljetnika, a pojedini mediji u toj zemlji navode da je riječ o svećeniku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

U priopćenju Uprave policije Crne Gore navodi se da je nakon saslušanja osumnjičenom određeno zadržavanje do 72 sata.

"Službenici Regionalnog centra sigurnosti ‘Centar’, odjeljenja sigurnosti Cetinje, u koordinaciji s Osnovnim državnim tužiteljstvom na Cetinju, lišili su slobode osobu osumnjičenu za seksualno zlostavljanje na štetu dvaju maloljetnih osoba. Za ovo kazneno djelo sumnjiči se B. Ć. (48)“, navodi se u priopćenju crnogorske Uprave policije.

Iako se to u službenom priopćenju policije ne navodi, pojedini crnogorski mediji objavili su da je B. Ć. svećenik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori te da je prijavu protiv njega podnijela njegova bivša supruga N. K.

Crnogorski Portal Analitika navodi da je imao uvid u prijavu u kojoj N. K. tvrdi da je njezin bivši suprug seksualno uznemiravao njihovo dvoje maloljetne djece, te se ističe da se među dokaznim materijalima nalaze i audiosnimka razgovora s djecom te crtež čiji je autor jedno od djece.

Taj crnogorski medij piše i da se u prijavi Osnovnom državnom tužiteljstvu na Cetinju, koju je podnijela N. K., navodi kako je do 2019. godine bila u braku s B. Ć., kada je, kako tvrdi, "pobjegla s djecom zbog psihičkog i fizičkog nasilja koje je nad njom provodio“.

Ona dalje navodi da je 2020. godine boravila u takozvanoj Sigurnoj ženskoj kući – skloništu za žrtve obiteljskog nasilja, zajedno s djecom.

Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori do sada nije komentirala ove navode, prenosi Net.hr.