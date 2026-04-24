Bivša splitska SDP-ovka Katarina Prnjak dobila posao u Lučkoj upravi Split

Nekadašnja gradska vijećnica u Gradskom vijeću Grada Splita i bivša članica SDP-a Katarina Prnjak dobila je, kako doznajemo, posao u Lučkoj upravi Split.

Riječ je o instituciji na čijem je čelu Vice Mihanović, bivši predsjednik splitskog HDZ-a i nekadašnji kandidat te stranke za gradonačelnika Splita. Prnjak je godinama bila članica splitskog SDP-a, a stranku je napustila zajedno s tadašnjim predsjednikom splitskog SDP-a i bivšim kandidatom za gradonačelnika Splita Davorom Matijevićem.

Skandal u GV-u

U jednom je razdoblju bila i gradska vijećnica u splitskom Gradskom vijeću. Kasnije je napustila vijeće te je svoje mjesto prepustila Danijelu Kukoču iz SDP-a, kojega je do tada mijenjala. Napustila je SDP nakon političkih previranja i skandala vezanog uz tajno glasanje prilikom formiranja Gradskog vijeća Grada Splita, kada je, tada iznenađujuće, Igor Stanišić iz HGS-a pobijedio Jakova Prkića iz Direkta te je postao predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita.

Budući da su Prnjak i Matijević u međuvremenu napustili SDP, a ogranak je tada bio i raspušten te je tek nedavno ponovno "stao na noge", nakon što je splitski SDP poslije nekoliko mjeseci dobio novog predsjednika, Sandra Glumca, Kukoč je imao pravo aktivirati mandat koji je pripao SDP-u, nakon čega je Prnjak izašla iz Gradskog vijeća.

Kako doznajemo, kod zapošljavanja u Lučkoj upravi presudila je činjenica da je Katarina Prnjak dijete dragovoljca Domovinskog rata s evidentiranih 788 dana provedenih u borbenom sektoru.