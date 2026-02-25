Bivša partnerica norveškog princa iznijela jezive detalje zlostavljanja: "Udario me nogom u leđa i vikao"

Bivša partnerica Mariusa Borga Høibyja, sina norveške krunske princeze Mette-Marit, svjedočila je pred sudom da ju je tijekom njihove veze fizički i psihički zlostavljao, uključujući udarce u lice i učestalo hvatanje za vrat.

Høiby se pred Okružnim sudom u Oslu suočava s optužnicom za ukupno 38 kaznenih djela, među kojima su četiri silovanja i više slučajeva nasilja. Za najteže optužbe izjasnio se da nije kriv, a u slučaju da mu se presudi da je kriv, prijeti mu kazna do 16 godina zatvora.

Jedna od navodnih žrtva je Nora Haukland, influencerica i TV osoba, koja je s Høibyjem bila u vezi od 2022. do 2023. godine. On poriče optužbe za zlostavljanje Haukland, piše The Guardian.

Haukland je opisala incident u kojem ju je Høiby, prema njezinim riječima, udario u čeljust i usnicu, nakon čega je pala na pod. "Sjećam se da sam se sklupčala, a onda me je udario nogom u leđa i vikao", rekla je na suđenju.

Govoreći o drugom incidentu iz travnja 2023., u kojem ju je, prema navodima tužiteljstva, držao za vrat i gurnuo uz hladnjak, rekla je da se samog događaja ne sjeća, ali je dodala: "Da me hvatao za vrat, to se događalo vrlo često."

Svjedočeći o njihovoj vezi, Haukland je rekla da ju je pokušavao kontrolirati, uključujući njezin izgled, odjeću i profesionalne odluke. Posebno je istaknula da se naljutio tijekom snimanja reality emisije Girls of Oslo, kada su sudionice nosile bikinije tijekom snimanja na Ibizi.

Haukland je izjavila da je pokušala pomoći Høibyju nakon prekida veze. Navela je da je Mette-Marit kontaktirala s njom jer nekoliko dana nije mogla stupiti u kontakt sa sinom. Nakon što su ga pronašli i vratili u Skaugum, službenu rezidenciju krunske princeze i njezina supruga princa Haakona, Haukland tvrdi da je molila obitelj da ga pošalje na rehabilitaciju.

"Slomila sam se i rekla da mu moraju pomoći jer mu je očito potrebna stručna pomoć", ispričala je.

Kasnije je svjedočio i Høiby, rekao je da "nije bio anđeo" u toj vezi. Njegovo svjedočenje nastavlja se u srijedu.