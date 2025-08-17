Bivša misica poginula u prometnoj nesreći, suprug je neutješan: "Nisam imao vremena ništa učiniti"

Ruska manekenka i bivša misica Ksenija Aleksandrova preminula je od posljedica prometne nesreće sa samo 30 godina.

Ksenija je prije nekoliko tjedana imala tešku prometnu nesreću u kojoj joj je los izletio pred automobil i probio vjetrobransko staklo. Nesreća se dogodila u Tverskoj oblasti u Rusiji. Manekenka je zadobila teške ozljede mozga, a umrla je u bolnici od komplikacija 12. kolovoza, piše Showbuzz.

Manekenka i njen suprug vozili su se kući 5. srpnja kada se njihov automobil sudario s losom. Ksenija je sjedila na suvozačevom sjedalu, dok je njen suprug vozio, kada je životinja iznenada skočila na cestu.

"Od trenutka kada je iskočila do udara prošla je sekunda. Nisam imao vremena ništa učiniti", rekao je Aleksandrin suprug.

Prisjetio se da je Aleksandrova bila bez svijesti nakon udara, dodajući: "Sve je bilo prekriveno krvlju."

Suprug je rekao da su se drugi vozači zaustavili kako bi im pomogli i da su hitne službe stigle na mjesto događaja u roku od 15 minuta.

Suprug je rekao da su se drugi vozači zaustavili kako bi im pomogli i da su hitne službe stigle na mjesto događaja u roku od 15 minuta. Ksenija je prevezena u bolnicu u Moskvi, ali njene ozljede na kraju su bile kobne.

Ksenija je predstavljala Rusiju na izboru za Miss Universe 2017. godine. Također je bila prva pratilja na natjecanju za Miss Rusije ranije iste godine. Ksenija je završila psihologiju na državnom sveučilištu u Moskvi.

Ksenija je završila psihologiju na državnom sveučilištu u Moskvi.



Agencija za modele koja ju je zastupala potvrdila je vijest o njenoj smrti.

"Ksenija je bila bistra i talentirana. Znala je inspirirati, podržati i dati toplinu svima koji su bili oko nje. Za nas će zauvijek ostati simbol ljepote, dobrote i unutarnje snage", napisali su.