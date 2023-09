BITKA MAME LAVICE Hrabra Mileva stigla je kući nakon operacije koja joj je spasila život: "Molila sam se i vjerovala"

Teško bolesna mlada majka iz Pule, Mileva Simetić Saliji prije mjesec dana dobila je novu šansu za život nakon što su joj transplantirani jetra i bubreg u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Samo nekoliko sati prije operacije primila je i skupu injekciju koja ju je trebala održavati na životu dok se ne pronađe donor. To se nasreću vrlo brzo dogodilo te je operirana 22. kolovoza i od tad joj se život preokrenuo za 180 stupnjeva. Ožiljak i 93 šava podsjetnik su na veliku borbu koju je prošla.

"Mislila sam da ih je manje, brojala sam kad su ih vadili", ispričala je kroz smijeh za Danas.hr i priznala da se s novim organima osjeća odlično.

No, samo dan prije transplantacije jetre činilo se da bi se priča mogla zakomplicirati. Njezin suprug ispričao je kako je prvotna jetra namijenjena za presađivanje bila velika.

"Zvao me doktor i rekao 'možemo probati staviti komad, ali može doći do odbacivanja' pa smo rekli onda nemojte ni dirati. Nakon jedan dan su dobili drugu jetru. Mileva mi je javila, mislila sam da laže", prisjetio se.

Operacija je trajala više od osam sati

Operacija u kojoj je sudjelovalo 20 zdravstvenih djelatnika trajala je više od osam sati. Rana od operacije je zarasla, no sve je još uvijek svježe. Mileva će do kraja života morati piti terapiju koja joj pomaže da ne dođe do odbacivanja organa, a i dalje ide na dijalizu pet puta tjedno po četiri sata.

Ipak, sve je to mala cijena u usporedbi s nadom koju je dobila.

"To je novi život. Drugačije je sada, nema otoka više po tijelu i rukama. Možeš piti koliko hoćeš, jesti sve", priznala je.

Tijekom borbe za život najveća snaga su joj bili suprug i maleni sinčić Luan. O njima je najviše razmišljala prije zahtjevnog zahvata.

"Molila sam se i vjerovala sam. Tako sam zaspala i kao da se sve u sekundi odvilo", prisjetila se trenutaka prije operacije za Danas.hr.

Zahvaljuje liječnicima i medicinskom osoblju

Zahvaljuje svim liječnicima i medicinskim sestrama koji su radili na transplantaciji, ali i drugom osoblju iz bolnica u Puli i Zagrebu koje je za nju brinulo. Sada se osjeća dobro, no prsti su joj zgrčeni i ne može stajati na nogama zbog čega čeka fizijatra.

Podsjetimo, njezina potresna priča ranije ovoga ljeta ganula je Hrvatsku. Mileva ima genetski poremećaj jetre zbog čega je hitno trebala transplantaciju. Rodom je iz Bosne i Hercegovine, a iako je udana za Puljanina, nije imala hrvatsko državljanstvo zbog čega nije mogla doći na popis za transplantaciju.

Stanje joj je bilo toliko loše da su joj liječnici prognozirali još svega nekoliko mjeseci života. Imala je 40 kilograma i rane po tijelu koje su se iznova otvarale. Svakodnevno je odlazila na dijalizu, a toliko je bila slaba da nije mogla podići svoga sinčića. Njezino je srce kucalo upravo za njega. Samo je željela dobiti priliku da svog jedinca gleda kako odrasta i da doživi da joj on kaže "mama".

Nedugo nakon što je priča dospjela u medije, Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da će dobiti hrvatsko državljanstvo te je stavljena na listu za transplantaciju.