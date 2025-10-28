Close Menu

Biste li se usudili kupati u moru par dana prije studenog? Ova ekipa s tim nema problem

[FOTO + VIDEO] Plaže pune, a kraj listopada

Bliži se kraj listopada, središnjeg mjeseca klimatološke jeseni. Nakon nevera krajem prošlog i početkom ovog tjedna, vrijeme se stabiliziralo pa je utorak bio okupan suncem, bez značajnog vjetra i s vrlo ugodnim temperaturama zraka.

Kako je izgledalo na početku mjeseca, uz buru i hladnoću, činilo se da od babljeg ljeta neće biti ništa, no "kolo sreće" se okrenulo i ostatak mjeseca donio je temperature više od normale za dio godine.

Najviše dnevne temperature zraka, 28.102.2025. (Crometeo.hr)

U dijelovima Dalmacije najviše dnevne temperature zraka prelazile su 20 stupnjeva Celzijusovih.

Bez obzira na radan dan, utorak je prilično popunio splitske plaže i šetnice, a tako je bilo na Bačvicama i Firulama. Temperatura mora je bila 19°C, zraka vrlo slična, pa su mnogi uz sunčanje odabrali i kasnojesensko kupanje.

Kako je to danas izgledalo na splitsku Firulama, pogledajte u nastavku:

