Biste li platili 16 eura za šest kilometara vožnje brzom cestom? 'To je davno trebalo ukinuti'

Slovenska vlada donijela je odluku o ukidanju vinjeta na dionici ceste Škofije - Kopar, što je od velike koristi hrvatskim građanima, posebno Istranima koji žive s obje strane granice. Ukidanje vinjeta na dijelu ceste do Kopra pomoći će i ostalim hrvatskim građanima koji se cestom koriste na putu do Italije i talijanskim vikend-turistima. No ukidanje je samo privremeno, a mnogi taj čin Vlade povezuju s idućom izbornom godinom u Sloveniji, javlja HRT.

Kada netko iz hrvatskog dijela Istre putuje prema Italiji i brzom cestom želi prijeći manje od šest kilometara od Kopra do granice s Italijom podno Škofija, mora platiti slovensku vinjetu od 16 eura koja vrijedi tjedan dana.

Nakon godina borbe, slovenska oporba i talijanska unija peticijom su se izborili za ukidanje vinjete na toj dionici. Stanovnici s obje strane granice ukidanje vinjete pozdravljaju.

- Pa, jednostavno. Ne zbog turizma, zbog lakšeg protoka ljudi koji imaju obitelji s obje strane i s one strane i kako god okrenete i ovi ljudi koji su preko hrvatske granice i oni koji su tamo, to su sve naši ljudi, istaknuo je Stevo iz Kopra.

- To je davno trebalo ukinuti, za tako kratak put platiti cijeli tjedan, toliko novca, mislim da je ovo u redu i daj Bože da bude za duže vremena ne za kratko, ustvrdio je Đimi iz Buzeta.

Zbog ukidanja vinjete sretni su u središnjoj organizaciji Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji, no skeptični su prema najavi boljeg prometnog povezivanja dviju država.

- Da, razočarani smo. Ali, znamo kakva je politika, ne. Sada će biti iduće godine izbori, u ožujku, travnju, može biti i to jedan razlog što su rekli da će se ukinuti, rekao je Maurizio Tremul, predsjednik Talijanske unije.

Vinjeta se ukida 1. siječnja iduće godine, privremeno ali dugoročno, kaže slovenska zastupnica, gorljiva protivnica vinjete na toj dionici.

- Morate znati da smo to vezali na izgradnju brzog puta Kopar - Dragonja, do graničnog prijelaza, a to je projekt koji će se izgraditi ako je sve u redu, tek za 10 godina, naglasila je Meira Hot, potpredsjednica slovenskog parlamenta (SD).

Je li ukidanje cestarine izborni trik?

Izgradnja brze ceste od Kopra prema Dragonji najavljuje se gotovo dva desetljeća, uz ukidanje vinjeta upravo je to ono što bi ubrzalo turistički ali i ukupni gospodarski razvoj zemlje.

I u pograničnom gradu Buzetu ogorčeni su na slovensku vladu zbog, kažu, stalnog odbijanja boljeg prometnog povezivanja.

- Pa, ne treba ništa očekivati od njih, a kamoli neko trajno ukidanje, pogovovo ako je to u interesu političke Ljubljane, a na štetu njihovih susjeda, kazao je gradonačelnik Buzeta Damir Kajin za HRT.

Europska unija osigurala je novac za brzu cestu Kopar Dragonja, kaže bivši hrvatski europarlamentarac, no bez intervencije europskog povjerenika sumnja u njegovu skoru realizaciju.

- Mislim da nije spreman. Mislim da kao što željeznička veza nije spremna, u smislu izvedbenih projekata, građevinske dozvole, tako nažalost tih 13 kilometara spojne ceste između našeg ipskilona i slovenske mreže autocesta, mislim da nije spremno, i tu je velika odgovornost Slovenije što može riješiti samo EU povjerenik, ustvrdio je Valter Flego, bivši zastupnik RH u Europskom parlamentu.

Stanovnici ovog pograničnog područja od početka iduće godine jeftinije će se kretati, turisti iz Italije uštedjeti prilikom posjeta Istri. A je li ukidanje vinjete izborni trik ili doista početak izgradnje bitne poveznice dviju država, vidjet ćemo iduće godine.