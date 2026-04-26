Biškić tvrdi da su se na Bačvicama dosad 'zavidale tri žarulje'. Piplica mu odbrusio: "Trebali biste barem poznavati zakon"

Gradski vijećnik platforme Možemo Marinko Biškić prokomentirao je stanje na poznatoj splitskoj plaži Bačvice.

"Cijelu zimu upozoravam na GV da se nešto minimalno napravi na Bačvicama. I evo, sezona je počela, a sve što su napravili je zavidali tri žarulje od sedam rasvjetnih stupova (zašto ne svih sedam, nije mi jasno).

Postavljanje kemijskog WC-a koji već sada smrdi na deset metara okolo je samo dokaz da im je želja devastirati i otjerati ljude sa Bača.

Morate znati da ima nas u Splitu koji ne volimo umjetne plaže, 'diznilende', nasute oštrim tucanikom... Ima nas koji volimo stare splitske plaže i ne tražimo mega projekte, nego minimum higijene i urednosti.

Prebacivanje krivnje s Grad-Županija-Država-koncesija je jadno jer znamo da je na svim razinama ista stranka na vlasti", poručio je.

Sada mu je odgovorio HDZ-ov Toni Piplica.

"Gospodine Biškić, da Vam je uistinu stalo do Bačvica, podržali biste projekt rekonstrukcije, a ne politički lešinarili nad devastiranim kompleksom. Kao gradski vijećnik trebali biste poznavati ili barem poštovati zakone RH. Svi se možemo složiti da Bačvice trebaju rekonstrukciju, ali ona nije moguća bez potrebnih dozvola i koncesije za radove, upravljanje i gospodarsko korištenje.

Upravo je u našem mandatu javno predstavljen projekt rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice, jednog od najvrjednijih javnih prostora u Splitu. Projekt je pokrenut, nalazi se na posebnim uvjetima, a početak radova očekuje se iduće godine. U međuvremenu, gradske tvrtke započele su s čišćenjem i uklanjanjem dograđenih dijelova, dok su u funkciju stavljene žarulje u sustavu javne rasvjete izvan kompleksa", poručio je Piplica.