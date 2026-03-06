BISER MORA u Supetru – festival okusa i strasti

Svake godine Supetar postaje epicentar kulinarske čarolije gdje Biser mora okuplja vrhunske kuhare i stručnjake iz cijelog svijeta. Festival prezentira spektakularna jela, inovativne tehnike i ljubav prema gastronomiji, čineći ga najvećim kulinarskim natjecanjem i festivalom u ovom dijelu Mediterana i Europe.

Festival je pokrenuo poznati splitski kuhar Miro Bogdanović, a prvi Biser mora održan je 2006. godine. Organizator je Udruga kuhara mediteranskih i europskih regija (ACMER/SKMER), a inicijativa stoji iza vizije okupljanja kuhara, konobara, mentora, profesora strukovnog obrazovanja i studenata koji počinju svoju kulinarsku karijeru. Misija festivala je povezati profesionalce i amatere, promovirati mediteransku i europsku gastronomiju te podržati mlade talente.

Na ovogodišnjem Biseru mora posjetitelji će moći uživati u profesionalnim kulinarskim radionicama i masterclassovima, otkriti savršenu kombinaciju dalmatinskog pršuta i vrhunskih vina, te kušati nagrađivanu šalšu „Ka nonina“ učenika zadruge Lumbrela iz Supetra – proizvod koji na inovativan način oživljava bračku kulinarsku tradiciju. Za ljubitelje dobre hrane tu je i Big Pan Slovenija – tava koja kuha sama! Visoko iznad plamena kružno miješa hranu, ravnomjerno je zagrijava i može pripremiti ogromne količine, bez da kuhar stalno stoji pokraj. Ovo su samo neki od brojnih događaja u sklopu manifestacije.

Supetar, poznat po svojoj šarmantnoj rivi, kristalno čistom moru i autentičnom dalmatinskom okruženju, savršena je pozornica za ovu manifestaciju. Posjetitelji imaju priliku uživati u kulinarskim umijećima, degustacijama vrhunskih jela i pića, ali i upoznati najbolje kuhare, sve uz ambijent predivnog otočkog grada.

21.Biser mora u Supetru probudit će sva vaša osjetila – mirise koji mame i kuhinju koja oduševljava. To je događaj koji slavi strast prema hrani, kreativnost u kuhinji i bogatstvo mediteranske tradicije, pružajući nezaboravno iskustvo za sve ljubitelje gastronomije.