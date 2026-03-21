BISER MORA NA BRAČU: FRANCUSKI KYLIAN MBAPPÉ KUŽINE – Chef Samy Feddag dolazi u prijelaznom roku u lipu Dalmaciju

Nakon četiri dana gastronomske borbe u Supetru na Braču, Samy Feddag (45), kulinarski virtuoz koji je zanat usavršavao u prestižnoj pariškoj školi Ferrandi i kuhao za svjetske megazvijezde, osvojio je titulu najboljeg kuhara 21. izdanja Bisera mora. U velikom “black box” finalu nadmašio je konkurenciju i zasluženo osvojio prvo mjesto. S njim i njegovom suprugom Anom razgovarali smo o pobjedi, karijeri i planiranom preseljenju u Hrvatsku.

Gospodine Feddag, čestitke na pobjedi! Što Vas je privuklo natjecanju na Biseru mora i kakvi su Vaši prvi dojmovi o Hrvatskoj?

Samy: Hvala vam! Prije svega, zaista volim Hrvatsku. Oduševljen sam organizacijom i atmosferom. Moja supruga i ja, koji trenutačno živimo na jugu Francuske, već smo odlučili da ćemo se 2027. preseliti u Hrvatsku, tako da sam posebno sretan što sam ovdje.

U finalu ste morali pokazati vrhunsku snalažljivost. Što ste pripremili u pobjedničkom meniju?

Samy: Radio sam dosta toga (smijeh). Za početak sam pripremio rižoto s više vrsta školjaka, ponajviše dagnji. Za glavno jelo odlučio sam se za provansalski smjer – gratin dauphinois uz ratatouille i ribu s umakom od kamenica. Za desert sam napravio crumble od orašastih plodova, s jabukama i jagodama te ledenim umakom od jagode i limuna.Poznati ste kao stručnjak za vegetarijansku i vegansku kuhinju. Je li to Vaša uža specijalnost?

Samy: Radio sam u međunarodnim kuhinjama – u Engleskoj, Španjolskoj i na američkoj kompaniji Oceania Cruises. Imam veliko iskustvo i volim istraživati novo. Posvećen sam reinterpretaciji svakodnevnih jela u vegetarijanskom stilu, ali za mene nije presudno radi li se o mesu, ribi ili povrću – ključni su kreativnost i stalna evolucija.Spomenuli ste i restorane u Splitu?

Samy: Da, posjetio sam nekoliko vrhunskih restorana, među njima i Dvor u Splitu. Ono što sam vidio zaista me impresioniralo. Svaki kuhar ima svoj stil, ali moja je želja pokazati što mogu i izvan zone komfora. Gospođo Ana, Vi ste iz Beograda i već osam godina živite u Francuskoj. Kako biste opisali svog supruga?

Ana: On je zapravo vrlo jednostavan, skroman i smiren čovjek. Izuzetno voli svoj posao i kuhinju. Njegov stil temelji se na tradicionalnoj francuskoj kuhinji i vrijednostima Escoffiera. Osim toga, jako mu je važan i humanitarni rad. No, njegova najveća snaga definitivno je – okus. Njegov životopis je impresivan – od Azurne obale do rada s velikim svjetskim imenima?

Ana: Azurna obala bila je samo dio puta. Radio je u Hiltonu u Londonu, kuhao za poznate osobe poput Willa Smitha, Barryja Whitea i Muhammada Alija, a imao je priliku surađivati i s Gordonom Ramsayjem. Kasnije je bio glavni chef na kruzerima Oceania Cruises, u restoranu nazvanom po Jacquesu Pépinu, velikoj televizijskoj zvijezdi u SAD-u. Njihov slogan je “Best Dining on the Seas”, što dovoljno govori o razini gastronomije. Otkrili ste da se selite u Hrvatsku 2027. Čija je to bila ideja?

Ana: Ja sam mu velika podrška i “vjetar u leđa”, radim sve ono što on ne stigne, gotovo kao menadžer. Možda sam malo utjecala, ali to je prije svega njegova velika želja. Nadamo se da ćemo već početkom 2027. biti ovdje i započeti novo poglavlje. Gospodine Feddag, za kraj – jeste li Vi “Kylian Mbappé” kuhinje, s obzirom na ovaj veliki “transfer” u Dalmaciju?

Samy: (smijeh) Ne, nisam Kylian Mbappé. Ja sam samo jednostavan čovjek koji je sretan što je ovdje s vama. Hvala vam!