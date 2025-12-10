Biokovske jame ledenice u samo dvije godine izgubile 3,5 metara leda

Međunarodni dan planina obilježen je u Parku prirode Biokovo prigodnim programom u Prezentacijskom centru „Adrion – srce planine“, gdje je održano stručno predavanje i otvorena tematska izložba.

Gosti događanja bili su znanstvenici sa Sveučilišta u Zadru, Silvija Bekavac i Fran Domazetović, koji su predstavili institucionalne istraživačke projekte usmjerene na proučavanje prirodnih procesa na Biokovu. Riječ je o interdisciplinarnom znanstvenom projektu čija su istraživanja tek započela, no prvi rezultati već izazivaju zabrinutost.

Prema preliminarnim nalazima, u posljednje dvije godine zabilježen je značajan gubitak leda u jamama ledenicama, pri čemu se razina leda smanjila za približno 3,5 metra, što znanstvenici povezuju s promjenama klimatskih uvjeta.

Uz predavanja, posjetitelji su imali priliku razgledati i izložbu „Od pobožnosti do posvećenja“, posvećenu obnovljenoj staroj crkvici Gospe od Zdravlja u Brelima Gornjim, koja donosi uvid u njezinu povijesnu, kulturnu i duhovnu vrijednost.

Događanje je privuklo brojne posjetitelje te još jednom potvrdilo važnost Biokova kao prirodne i znanstvene vrijednosti, ali i potrebu za kontinuiranim praćenjem utjecaja klimatskih promjena na ovaj osjetljivi planinski ekosustav.