"Bio sam pun života, a onda je došla noć koja mi je promijenila sve": Potresna ispovijest vatrogasca koji je preživio nesreću

Danas želi svoje iskustvo podijeliti sa svim onim ''mulcima'', kako kaže, koji sjedaju za volan pod utjecajem alkohola

Svjedoci smo svakodnevnih prometnih nesreća koje se odvijaju na našim prometnicama, a uzrok su alkohol i neprilagođena brzina. Donosimo ispovijest jednog vatrogasca koji je, zbog utjecaja alkohola i neprilagođene brzine, stradao u prometnoj nesreći, a danas želi svoje iskustvo podijeliti sa svim onim ''mulcima'', kako kaže, koji sjedaju za volan pod utjecajem alkohola.

 

-Dugo vremena razmišljam da napišem nešto što bi možda moglo imati utjecaja, započinje svoju priču ovaj vatrogasac, pa možda nekoga i upozoriti da se malo zamisli kad sjeda u automobil i stišće gas te misli da je Bog na cesti. Kao što većina vas možda zna, moje ime je Zvonimir. Vatrogasac sam. Bio sam najmlađi zapovjednik DVD- a u (19) Hrvatskoj. Pun života, adrenalina na intervencijama, zadovoljstva nakon uspješno odrađene intervencije, priča nam.

Sve je to trajalo do 23. listopada 2011.godine. Bila je nedjelja kad smo par prijatelja i ja bili na piću. Popilo se malo, krenuli doma i pun onoga što većina mladih misli - ne može se to meni dogoditi. Ispred mene je vozio prijatelj koji nije bio s nama u društvu, a s kojim smo se vidjeli na semaforu i dogovorili da idemo u selo popiti još jedno piće prije spavanja. U jednom trenutku ga krećem pristizati, brzina i smanjena reakcija od alkohola, dodirivanje lijeve strane ceste (rubnika) donosi do zanošenja automobila i slijetanja u maslinik.

S desne strane ceste udaram u stablo masline, otvaranja vrata i ispadanja iz vozila (nisam bio vezan), priča nam Zvonimir.

'U komi je bio 15 dana'

U komi je bio 15 dana, a nakon što se probudio prvo pitanje mu je bilo -je li nekoga ubio. Na svu sreću, prijatelj je prošao s lakšim ozljedama ali je Zvonimir slomio kičmu te je postojala mogućnost kako nikada više neće stati na svoje noge niti se baviti vatrogastvom koje mu je toliko značilo i koje ga je ispunjavalo.

- Nakon saznanja da sam slomio kičmu i da postoji mogućnost da nikad više ne stanem na svoje noge i radim stvari koje sam prije radio bio sam jako depresivan ali nakon prvotnog šoka, sabrao sam se te uz potpore obitelji, cure (danas žene), prijatelja, sve sam to prebrodio i okrenuo novi list u životu. Prihvatio sam sve kako je i nastavio živjeti život punim plućima. Osnovao vatrogasnu stranicu kojoj je prvi naziv bio'' Vatrogasci - oni su naši Heroji'', a poslije promijenio u današnji,Vatrogasci - 193. Kroz tu sam stranicu upoznao ljude s poslom vatrogasaca, stekao poznanstva, prijateljstva, te nakon 7 godina od prometne počeo raditi u ŽVOCU na određeno vrijeme, po par mjeseci svake godine kao operater na video sustavu za uočavanje i nadzor požara, pojašnjava Zvonimir.

Kako kaže, na ovaj tekst ga je potaknula situacija na našim prometnicama.

Svakodnevno na cesti objavljujem intervencije prometnih nesreća u kojima ljudi stradavaju, a stradavaju zbog svog ii tuđeg neopreza i onoga (meni se to ne može dogoditi). Stoga vas molim, ljudi dragi promislite prije nego popijete. Kad sjednete u automobil i pritisnete po gasu. Brzina, alkohol u vožnji vam neće donijeti ništa lijepoga. Netko će izgubiti život,netko će ostati prikovan za kolica kao ja, a vjerujte mi to vam ne treba u životu, završava svoju priču.

Ne pij i vozi, smanji brzinu svugdje ćeš doći na vrijeme...njegova je poruka koje bi se trebala pridržavati svaka osoba koja sjeda u automobil.

