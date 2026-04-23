"Bio sam pun života, a onda je došla noć koja mi je promijenila sve": Potresna ispovijest vatrogasca koji je preživio nesreću

Svjedoci smo svakodnevnih prometnih nesreća koje se odvijaju na našim prometnicama, a uzrok su alkohol i neprilagođena brzina. Donosimo ispovijest jednog vatrogasca koji je, zbog utjecaja alkohola i neprilagođene brzine, stradao u prometnoj nesreći, a danas želi svoje iskustvo podijeliti sa svim onim ''mulcima'', kako kaže, koji sjedaju za volan pod utjecajem alkohola.

-Dugo vremena razmišljam da napišem nešto što bi možda moglo imati utjecaja, započinje svoju priču ovaj vatrogasac, pa možda nekoga i upozoriti da se malo zamisli kad sjeda u automobil i stišće gas te misli da je Bog na cesti. Kao što većina vas možda zna, moje ime je Zvonimir. Vatrogasac sam. Bio sam najmlađi zapovjednik DVD- a u (19) Hrvatskoj. Pun života, adrenalina na intervencijama, zadovoljstva nakon uspješno odrađene intervencije, priča nam.

Sve je to trajalo do 23. listopada 2011.godine. Bila je nedjelja kad smo par prijatelja i ja bili na piću. Popilo se malo, krenuli doma i pun onoga što većina mladih misli - ne može se to meni dogoditi. Ispred mene je vozio prijatelj koji nije bio s nama u društvu, a s kojim smo se vidjeli na semaforu i dogovorili da idemo u selo popiti još jedno piće prije spavanja. U jednom trenutku ga krećem pristizati, brzina i smanjena reakcija od alkohola, dodirivanje lijeve strane ceste (rubnika) donosi do zanošenja automobila i slijetanja u maslinik.

S desne strane ceste udaram u stablo masline, otvaranja vrata i ispadanja iz vozila (nisam bio vezan), priča nam Zvonimir.

'U komi je bio 15 dana'

U komi je bio 15 dana, a nakon što se probudio prvo pitanje mu je bilo -je li nekoga ubio. Na svu sreću, prijatelj je prošao s lakšim ozljedama ali je Zvonimir slomio kičmu te je postojala mogućnost kako nikada više neće stati na svoje noge niti se baviti vatrogastvom koje mu je toliko značilo i koje ga je ispunjavalo.

- Nakon saznanja da sam slomio kičmu i da postoji mogućnost da nikad više ne stanem na svoje noge i radim stvari koje sam prije radio bio sam jako depresivan ali nakon prvotnog šoka, sabrao sam se te uz potpore obitelji, cure (danas žene), prijatelja, sve sam to prebrodio i okrenuo novi list u životu. Prihvatio sam sve kako je i nastavio živjeti život punim plućima. Osnovao vatrogasnu stranicu kojoj je prvi naziv bio'' Vatrogasci - oni su naši Heroji'', a poslije promijenio u današnji,Vatrogasci - 193. Kroz tu sam stranicu upoznao ljude s poslom vatrogasaca, stekao poznanstva, prijateljstva, te nakon 7 godina od prometne počeo raditi u ŽVOCU na određeno vrijeme, po par mjeseci svake godine kao operater na video sustavu za uočavanje i nadzor požara, pojašnjava Zvonimir.

Kako kaže, na ovaj tekst ga je potaknula situacija na našim prometnicama.

Svakodnevno na cesti objavljujem intervencije prometnih nesreća u kojima ljudi stradavaju, a stradavaju zbog svog ii tuđeg neopreza i onoga (meni se to ne može dogoditi). Stoga vas molim, ljudi dragi promislite prije nego popijete. Kad sjednete u automobil i pritisnete po gasu. Brzina, alkohol u vožnji vam neće donijeti ništa lijepoga. Netko će izgubiti život,netko će ostati prikovan za kolica kao ja, a vjerujte mi to vam ne treba u životu, završava svoju priču.

Ne pij i vozi, smanji brzinu svugdje ćeš doći na vrijeme...njegova je poruka koje bi se trebala pridržavati svaka osoba koja sjeda u automobil.