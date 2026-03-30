“BILJKE KAO LIJEKOVI?”: U Kaštelima predavanje o moći prirode i znanstvenom pristupu ljekovitom bilju

U sklopu znanstveno-popularnih susreta „Darovnica znanja“, u Kaštelima će se održati zanimljivo predavanje pod nazivom „Biljke kao lijekovi?“, koje će publici približiti odnos između prirode, znanosti i zdravlja.

Predavanje će se održati u utorak, 31. ožujka 2026. godine s početkom u 19:30 sati u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću, a ulaz je besplatan za sve zainteresirane.

O ljekovitosti biljaka iz znanstvene perspektive

Predavačica je doc. dr. sc. Ivana Carev, profesorica kemije i biologije, znanstvenica i docentica na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. U Kaštelima je poznata i kao savjetnica za dojenje, a u slobodno vrijeme bavi se kuhanjem, slikanjem i planinarenjem.

Tijekom predavanja bit će obrađene teme koje sve češće zanimaju javnost, poput pitanja kako i kada biljke postaju lijekovi, koliko znanost danas razumije njihovo djelovanje te koje aktivne tvari zapravo sadrže. Poseban naglasak bit će stavljen na razliku između tradicionalnih vjerovanja i znanstveno potvrđenih činjenica.

Spoj tradicije i moderne znanosti

Ovakva predavanja imaju za cilj približiti znanstvene spoznaje široj publici te potaknuti kritičko razmišljanje o svakodnevnim temama, poput korištenja biljaka u medicinske svrhe.

Organizatori ističu kako je riječ o prilici za sve zainteresirane da iz prve ruke čuju relevantne i provjerene informacije te sudjeluju u raspravi o temi koja povezuje tradiciju i suvremenu znanost.