Bilježio vrata stanova kako bi provjerio tko je kod kuće: Policajac izvan službe ga zaskočio

Policajci zagrebačke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom. Sumnja se da je od siječnja do ožujka 2026. u različito doba dana dolazio do stambenih objekata na području Novog Zagreba s namjerom da otuđi tuđe stvari.

Početkom siječnja, kako se sumnja, došao je do stana preko balkona i provalio ulazna vrata uporabom tjelesne snage i alata. Nakon ulaska u kuću, otuđio je nakit i pobjegao.

Također, 28. veljače navečer obilazio je stambene zgrade te je pomoću posebnih alata diskretno obilježio vrata stanova kako bi provjerio prisutnost stanara. Sljedeći dan došao je na istu lokaciju, ali kada je vidio da su stanari kod kuće, odustao je od provale. U tom trenutku ga je uočio policajac izvan službe i priveden je u policijske prostorije.

Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađen provalnički alat za koji se sumnja da je koristio u provalama.

Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura. Nakon dovršenog istraživanja, policajci su podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.