Bilić svjedočio: "Mamić me dva puta podržao za izbornika. Suradnja je bila odlična"

NA klupu za svjedoke u postupku Dinamo 2, gdje se Zdravku Mamiću i ostalima sudi za izvlačenje milijunskog iznosa iz Dinama, u danas je sjeo i Slaven Bilić, koji je trebao svjedočiti početkom svibnja, no poziv sa suda, objašnjeno je tada, nije mu bio uredno dostavljen.

Bilić je tada trebao svjedočiti o svojim kontaktima s predstavnikom Manchester Cityja Jeromeom Andersonom, kojega je upoznao sa Zdravkom Mamićem te tadašnjim trenerom engleskog kluba Svenom Goranom Erikssonom (koji je nedavno preminuo), koji ga je pitao za mišljenje o igraču Vedranu Ćorluki, jer je bio zainteresiran za njegov transfer u Manchester City, koji je u konačnici i realiziran, piše Index.

"Agenti zovu kako da najbolje stupe u kontakt s igračem, a treneri kakvi su oni, kao ljudi, da li se uklapaju u tim. Ljudi u Engleskoj su imali povjerenja u mene i zbog toga su me kontaktirali. U to vrijeme sam poznavao jednog od najboljih agenata, Jeromea Andersona, koji je bio moj agent za igračke karijere", kazao je.

"Zvao me na telefon kada sam bio u Parizu s djecom i zamolio me da obavim telefonski razgovor sa Svenom Goranom Erikssonom koji je bio trener Manchester Cityja o Vedranu Ćorluki. To sam i učinio i razgovor je trajao 10-ak minuta. Dao sam mu informacije o samom igraču. To je bilo sve. Iskreno, ne sjećam se jesam li Zdravku Mamiću dao broj Jeromea ili obratno", dodao je Bilić pa kasnije odgovorio i na pitanje je li surađivao s Mamićem:

"Kao izbornik sam surađivao s Mamićem, kao s čovjekom iz Dinama koji je dao puno reprezentativaca punih šest godina. Zdravko me podržao prvo kao izbornika mlade, a potom i seniorske reprezentacije. Suradnja je bila odlična, rekao je Bilić.