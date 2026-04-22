Bilić: Kreće obnova škole u Trogiru, u planu i nova na Brigima

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić objavio je kako se napokon pokreću konkretni koraci u rješavanju problema školstva u gradu. Nakon tematske sjednice posvećene stanju u školama, potvrđeno je da Osnovna škola “Majstor Radovan” ide u energetsku obnovu, dok se paralelno nastavlja priprema dokumentacije za izgradnju nove škole na Brigima.

Kako je istaknuo Bilić, riječ je o važnom iskoraku nakon dugog razdoblja bez značajnijih pomaka. Naglasio je da se na projektnoj dokumentaciji za obnovu takozvane “gornje škole” već radi, uz očekivanje da bi radovi mogli biti dovršeni tijekom sljedeće godine.

Poseban izazov predstavlja škola na rivi, koja je zaštićeno kulturno dobro, zbog čega su mogućnosti većih zahvata ograničene. Ipak, Grad planira inzistirati na nužnim sanacijama kako bi se poboljšali uvjeti boravka učenika, uključujući i projekt uvođenja sustava hlađenja.

Gradonačelnik je naglasio da je fokus trenutačno na rješavanju osnovnih problema – od neadekvatnih uvjeta u učionicama do sigurnosti instalacija i funkcionalnosti sanitarnih čvorova. Cilj je osigurati da se nastava odvija u primjerenim uvjetima dok se ne izgradi nova škola.

Zaključno, poručio je kako još nema razloga za potpuno zadovoljstvo, ali da je važno što je tema školstva konačno postavljena kao prioritet te da se očekuje maksimalan angažman svih uključenih kako bi se stanje što prije poboljšalo.