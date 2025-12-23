Bili smo na KIFmas-u na Kineziološkom fakultetu u Splitu: Sport, edukacija i humanost u zajedništvu studenata i profesora

Na Kineziološkom fakultetu u Splitu po drugi je put organiziran KIFmas, događaj koji je još jednom potvrdio da fakultet nije samo mjesto formalnog obrazovanja, nego i prostor susreta, razmjene iskustava, sporta, humanitarnog djelovanja i zajedništva.

Ovogodišnji KIFmas okupio je studente, nastavnike i goste kroz niz sadržajno bogatih i raznolikih aktivnosti. Program je otvoren okruglim stolom „Budućnost povijesti splitskog sporta“, na kojem su sudjelovali Robert Kučić, Denis Muše, Marin Mrduljaš i Mladen Cukrov, uz moderaciju Ante Burgera. Raspravljalo se o važnosti očuvanja bogate sportske baštine Splita, načinima njezina dokumentiranja te, možda i najvažnije, o tome kako sportsku povijest kvalitetno prenositi novim generacijama.

Posebnu pažnju studenata privukao je Q&A razgovor s Ivanom Balićem, jednim od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. U opuštenoj, ali sadržajnoj atmosferi, studenti su imali priliku postavljati pitanja vezana uz kondicijski trening, igračko iskustvo na najvišoj razini, ali i tranziciju u trenerske i druge profesionalne uloge nakon završetka igračke karijere.

Stručni dio programa dodatno je obogaćen radionicom uvoda u rehabilitaciju ozljede prednjeg križnog ligamenta, koju je vodio Nikola Šarić, fizioterapeut HNK Hajduk. Kroz praktične primjere i kliničko iskustvo rada s ovom zahtjevnom ozljedom, studentima je približen suvremeni rehabilitacijski pristup i važnost interdisciplinarne suradnje u procesu povratka sportaša na teren.

U edukativnom segmentu istaknulo se i predavanje Nikole Vincetića, glavnog tajnika Hrvatskog akademskog sportskog saveza, koji je govorio o organizaciji velikih međunarodnih sportskih događaja. Poseban naglasak stavljen je na Europske sveučilišne igre 2028., koje će se održati u Splitu, pri čemu je studentima predstavljena mogućnost aktivnog uključivanja u organizaciju događaja kao vrijednog dijela njihova budućeg profesionalnog razvoja.

KIFmas je imao i snažnu humanitarnu komponentu. Na humanitarnom pub kvizu, u kojem su snage odmjerili studenti i profesori, prikupljale su se kotizacije namijenjene donaciji splitskim parasportskim klubovima, čime je dodatno naglašena društvena odgovornost akademske sportske zajednice.

Za kraj, događaj je zaokružen kroz Fun Games, neformalni dio programa u kojem su studenti sudjelovali u sportskim igrama poput graničara, dvoranskog hokeja i drugih aktivnosti, podsjećajući da su igra, kretanje i zajedništvo temelj svega čime se kineziologija bavi.

Sve je realizirano u suradnji profesora i studenata okupljenih u Studentskom Zboru, koji kontinuirano radi na obogaćivanju studentskog života i promociji sporta i druženja.

Promocijom božićnih aktivnosti i organizaciji turnira u graničaru, Fun Gamesa i revijalne utakmice hokeja na parketu između profesora i studenata, KIFMAS je još jednom pokazao koliko je suradnja studenata i profesora važan dio akademske i sportske svakodnevice Kineziološkog fakulteta.