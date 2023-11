BIKERI SE ZAPUTILI U VUKOVAR S POSEBNOM NAMJEROM Tradicionalna vožnja od Prevlake pod nazivom: "Zajedno u ratu, zajedno u miru"

U ranim, jutarnjim satima krenula je iz Smokvice na Korčuli 16. karavana hrvatskih bikera na relaciji Prevlaka-Vukovar. Put će trajati pet dana, s polaskom 13.studenoga iz Prevlake i dolaskom 18.studenoga u Vukovar.

S obzirom na vremenske uvjete, svi sudionici trebaju biti pažljivi.

Priopćenje moto kluba Korčula prenosimo u cijelosti.

"Korčula u suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i moto klubovima iz cijele Hrvatske, organizira tradicionalnu vožnju motorima od Prevlake započevši 13.studenoga do Vukovara s dolaskom 18.studenoga.

Karavana bi se odvozila u pet etapa (pet dana), a putem bi se organizirali doručci, marende i obroci te prenoćišta za sudionike. S obzirom na nepredvidivost vremena i događanja, a sukladno propisima, Karavana bi imala i prateće kombije (logistiku).

Karavana bikera pod imenom „Zajedno u ratu, zajedno u miru“ koja će krenuti na put za Vukovar povodom obilježavanja trideset i druge obljetnice „Sjećanja na žrtvu Vukovara“ planom i programom izgledati će ovako:

13.11.2023.g.(ponedjeljak)

10.00 sati-Smokvica (polazak karavane iz Smokvice prema Korčuli).

11.00 sati-Korčula (trajekt Dominče-Orebić).

12.45 sati-Ston( priključivanje novih sudionika).

14.00 sati-Osojnik(paljenje svijeća).

16.30 sati-Prevlaka(Sv. Misa i blagoslov karavane).

17.30 sati-Čilipi centar (paljenje svijeća).

20.00 sati-Moto klub Dvije rote (večera i noćenje).

14.11.2023.g.(utorak)

07.00 sati- Doručak.

08.00 sati- Polazak karavane prema Dubrovniku.

08.30 sati- Srđ (paljenje svijeća)

09.00 sati- Polazak karavane prema Pločama.

10.00 sati - Most Pelješac (15 minuta zadržavanje)

11.00 sati- Ploče, riva (paljenje svijeća, okrjepa – organizacija AMK Racing team).

11.30 sati– Polazak karavane prema Makarskoj.

12.45 sati– Makarska (paljenje svijeća – MK Sv. Jure).

13.15 sati– Polazak karavane prema Trilju.

14.30 sati–Trilj (paljenje svijeća, okrjepa domaćina MK Noćni jahači, priključivanje novih sudionika).

15.45 sati– Polazak za Sinj

16.00 sati– Sinj (paljenje svijeća – Free riders Sinj).

17.00 sati- polazak za Knin.

18.00 sati- Knin (večera, noćenje u organizaciji MK Storm riders).

15.11.2023.g.(srijeda)

07.30 sati –Doručak.

08.45 sati –Polazak za Korenicu

10.30 sati –Korenica (pauza)

11.00 sati – polazak za Plitvička jezera

11.15 sati – Plitvička Jezera (paljenje svijeća Josipu Joviću).

12:15 sati – Slunj (paljenje svijeća, okrjepa u organizaciji MK Poskoci).

14:00 sati – polazak za Glinu

15:30 sati – Restoran Brijuni (paljenje svijeća i okrjepa)

16:30 sati – polazak za Petrinju

17:15 sati – Petrinja (paljenje svijeća, večera, noćenje – organizacija MK Veterani - Petrinja).

19:00 sati – smještaj u sportskoj dvorani

16.11.2023.g.(četvrtak)

07.00 sati – Doručak.

08.00 sati –Polazak za Sisak

08.30 sati - Sisak (paljenje svijeća I okrjepa – Oldtimer klub Sisak).

09.30 sati - Polazak za Sunju.

10.15 sati – Sunja ( paljenje svijeća, okrjepa – MK Iron heart).

11.00 sati – polazak za Kostajnicu

11.30 sati – Kostajnica (paljenje svijeća)

12:00 sati – polazak za Baćin

12:30 sati – Baćin (paljenje svijeća)

13.00 sati - Polazak za Kutinu (preko Jasenovca I Novske)

14.00 sati – Kutina (paljenje svijeća, okrjepa).

14.45 sati – Polazak za Novsku

15:15 sati – Novska (paljenje svijeća – MK Škorpioni)

15:45 sati – polazak za Novu Gradišku

16:45 sati – Nova Gradiška (paljenje svijeća – MK Strmac-Diablo)

17:15 sati – polazak za Požegu

18.00 sati – Požega (paljenje svijeća).

19.00 sati- večera Club house MK Independent „Čopor; spavanje u Dvorani u Požegi

17.11.2023.g.(petak)

07.30 sati – Doručak - Club house MK Independent „Čopor“;

08.30 sati – Polazak karavane za Slavonski Brod.

09.30 sati – Slavonski Brod(paljenje svijeća,okrjepa – MK Slavonski Brod).

10.30 sati – Polazak za Našice.

11.15 sati – Našice (paljenje svijeća – MK Racing).

11.45 sati – Polazak za Đakovo .

12.30 sati – Đakovo (paljenje svijeća,okrjepa – MK Đakovo).

13.30 sati – polazak za Osijek.

14.30 sati – Osijek (paljenje svijeća „Fićo“ – MK Veterani SiB).

15.00 sati – Tenja (paljenje svijeća).

15.15 sati – Polazak za Vinkovce.

16.15 sati – Vinkovci (paljenje svijeća, okrjepa – MK Vinkovci).

16.45 sati - Polazak za Vukovar (Nuštar, Marinci, Bogdanovci).

17.15 sati – Vukovar (Kukuruzni put,paljenje svijeća).

18.15 sati – Memorijalno groblje (paljenje svijeća).

19.15 sati – Bolnica (paljenje svijeća).

20.15 sati – Borovo naselje, sportska dvorana O.Š. Blage Zadre (za spavanje).

20.30 sati – večera na ranču kod Čorka

18.11.2023.g.(subota)

08.45 sati-Polazak za Vukovar i sudjelovanje u Koloni sjećanja do vukovarskog groblja.

09.00 sati – Parking u centru Vukovara.

11.00 sati – Uključivanje u Kolonu sjećanja.

Nakon mimohoda do groblja - ručak na ranču kod Čorka, a za one najizdržljivije osigurano je noćenje u istoj dvorani u Borovom naselju

Vlak nije bilo moguće organizirati za povratak u Dalmaciju.

19.11.2023.g.(nedjelja)

Povratak kućama

Sve navedene satnice ovise o vremenskim prilikama.

Pravo na manje izmjene zadržava organizator, ali one neće bitno mijenjati rutu ni slijed događaja.

O svim detaljima spomenutog putovanja te o dogovoru za isto kontaktirati na mob: 0911620148 (Đani) ili na motoklubkorcula@gmail.com", poručuju iz moto kluba Korčula.