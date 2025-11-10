Bik luta ovim mjestom: "Ta rika je kao iz pakla"

Već mjesecima bik slobodno luta Gračacom, ulazi u dvorišta i uništava imovinu. Stanovnici su u strahu jer se problem ne rješava, a djeca su, kažu, preplašena, jer bik sve češće vreba čim iziđu u dvorište, piše RTL.

Problem je i stado krava i koza, koje su također bez nadzora. Njihov vlasnik tvrdi da je bika prodao i da čeka da ga preuzme novi vlasnik, ali to predugo traje, bez rješenja, piše RTL. Pozvana je i policija.

"Ta rika je kao iz pakla. To više ne zvuči kao normalan bik, nego je užasavajuće. Stvarno nije ugodno čuti ni iz daljine, a kamoli iz blizine. Prvo je napravio štetu na voćkama, i vidjelo se da se ozlijedio, a onda mi je očešao auto. Vidjela se krv na autu i blato", kaže Blaženka Mikić iz Gračaca.

Policija intervenirala

Iz zadarske policije kažu kako su od lipnja do 8. studenog 2025. godine na području Gračaca postupali u pet navrata zbog dojava građana o nekontroliranom držanju domaćih životinja.

"Na svaku dojavu policijski službenici Postaje granične policije Gračac izišli su na teren. U tri slučaja utvrđeni su elementi prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te je vlasnik sankcioniran", poručuju za 24sata iz policije, dodajući da su o svemu obaviještene i druge nadležne institucije, uključujući komunalne službe i Državni inspektorat.

"Cijelo stado, uključujući krave i koze, redovito se kreće po ulici, čak i po željezničkoj pruzi. Stalno zovemo vlasnika i policiju. Kad njega nema doma, stoka je po cesti. Vlasnik kaže da je bika prodao i da čeka da ga novi vlasnik preuzme, ali to priča već mjesec dana, a bik je i dalje ovdje", tvrdi mještanka.