Bijes nakon polufinala: "Nisu nam dali da igramo rukomet"

Island je u polufinalu Europskog prvenstva izgubio od Danske 31:28, a nakon utakmice uslijedile su žestoke reakcije iz islandskog tabora.

Najglasniji je bio Gísli Þorgeir Kristjánsson, koji je otvoreno poručio da mu je teško “progutati” neke sudačke odluke te da Islandu u ključnim trenucima nije bilo dopušteno igrati rukomet na način na koji je želio.

‘Mislio sam da smo danas imali jako dobre šanse pobijediti’, rekao je Kristjánsson, pa odmah dodao kako je protiv reprezentacije poput Danske sve moralo biti savršeno - a nije bilo. U isti je koš stavio i vlastite pogreške, posebno promašene sedmerce, ali naglasio da mu se dio kriterija teško uklapa u ono što je vidio na terenu.

‘Promašili smo četiri sedmerca, što je nevjerojatno puno protiv tako snažne momčadi. Oni te kazne svaki put kad ne zabiješ. To je prva stvar koja ti dođe u glavu. Ali bilo je i mnogo sudačkih odluka s kojima se teško mirim’, rekao je islandski as.

Najviše ga je, prema vlastitim riječima, izbacivalo iz ritma to što se igra često prekidala u trenucima kada je Island pokušavao probiti obranu.

‘Prečesto nemamo priliku igrati rukomet. Probijamo se, a oni nas zaustavljaju. Zašto - ne znam. To nam ubija protok igre, jer stalno prekidaju i ne daju nam da samo igramo rukomet. Možda je ovo previše prigovaranja sucima, ali ovo su prve reakcije. Možda sam sad previše negativan, ali bilo je puno situacija koje su završile slobodnim bacanjem, a mogle su biti sedmerci. I imao sam osjećaj da su te odluke danas češće išle njima. To boli, jer mislim da smo zaslužili više’, rekao je.

Na kraju je poslao jasnu poruku za nastavak prvenstva: Island ide po medalju protiv Hrvatske.

‘Osvojit ćemo broncu’, poručio je Kristjánsson.