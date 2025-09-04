BiH srušila Gruziju i izborila osminu finala EuroBasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je mjesto u osmini finala EuroBasketa nakon što je u odlučujućem dvoboju svladala Gruziju rezultatom 84:76. Izabranici Adisa Bećiragića odigrali su zrelu utakmicu i potvrdili prolazak među 16 najboljih, a još jednom najistaknutiji bio je Jusuf Nurkić sa 15 poena i 12 skokova, piše Klix.

Bosna i Hercegovina od samog je početka držala konce igre. Prvu dionicu riješila je u svoju korist (20:15), a na poluvremenu imala dvoznamenkastu prednost – 47:35. Ipak, Gruzijci su u trećoj četvrtini pronašli ritam i serijom dobrih napada smanjili zaostatak, pa su uoči posljednjih deset minuta gubili tek 67:62.

U završnici je uslijedila prava drama. Domaćin je dvaput uspio poravnati (69:69 i 71:71), no tada su Nurkić, John Robertson i Aleksandar Lazić povukli i vratili BiH na sigurno odstojanje. Ključni trenutak dogodio se tri i pol minute prije kraja kada je Lazić pogodio tricu za +9.

Do posljednje minute Gruzijci su prijetili preko Kamara Baldwina (80:74), ali nisu imali snage za potpuni preokret. Bh. košarkaši su tako priveli posao kraju i slavili vrijednu pobjedu kojom su osigurali nastup u nokaut-fazi natjecanja.