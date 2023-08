BiH na korak do prve Michelin zvjezdice u povijesti: Jahorina uskoro aplicira za gastro oskara, a pomažu im kuhari iz Alzasa

Najcjenjeniji svjetski kuhari iz restorana s Michelinovim zvjezdicama prvi put u povijesti stići će u Bosnu i Hercegovinu, konkretnije na Jahorinu, i to na jedinstveni događaj koji za cilj ima pozicionirati i reprezentativno predstaviti čitavu regiju na gastronomskoj karti Europe.

Manifestacija pod nazivom "Francuska kuhinja sa zvjezdicama" održat će se 20. listopada, a organizatori su organizacija "Ja volim Francusku" te "Međunarodna unija regije Alzas" koji su izvorni tvorci ovog projekta pokrenutog u svibnju prošle godine.

Inače, Alzas je povijesna francuska regija i posebna teritorijalna cjelina smještena na istoku zemlje, uz granicu s Njemačkom i Švicarskom. Sjedište Alzasa je grad Strasbourg, a regija je jedna od najbogatijih i vinski najprepoznatljivijih te ujedno predstavlja i središte europske gastronomije. U Alzasu se nalazi i najviše restorana s Michelinovim zvjezdicama na cijelom kontinentu.

Domaćin ovom glamuroznom događaju koji okuplja gastronomsku, društvenu i političku elitu bit će hotel Termag na Jahorini, simbol zimskog turizma i jedan od najprestižnijih hotela na jugoistoku Europe koji je središnje mjesto hedonista, poslovnih ljudi ali i ljubitelja aktivnog odmora.

"Francusku večeru sa zvjezdicama" u hotelu Termag pripremit će dvojica francuskih kuhara iz Alzasa. Michel Husser, vlasnik restorana Le Cerf koji već četiri generacije u kontinuitetu drži Michelin zvjezdicu te njegov chef Joel Philipps zajedno s chefom kuhinje hotela Termag napravit će specijalnu večeru na kojoj će biti predstavljena jela Alzasa s potpisom Michelinovih kuhara ali i lokalnih specijaliteta s potpisom chefa Termagove kuhinje.

"Cilj ove manifestacije je lokalne specijalitete prilagoditi Michelin standardu te u skoroj budućnosti aplicirati za Michelin zvjezdicu. Jela koja budu predstavljena na ovoj večeri ući će u meni hotela Termag, a u budućnosti ćemo pokušati kreirati gastro regiju Jahorina i zaštiti određena jela", izjavio je Aleksandar Lazarević, vlasnik hotela Termag.

Potrebno je naglasiti kako za Michelin zvjezdicu treba aplicirati regija kao cjelina, dakle ne može to samostalno napraviti restoran ili hotel. Dakle, nakon aplikacije regije, inspektori Michelina stići će na Jahorinu, obići desetke restorana i zatim odlučiti o tome hoće li i tko među njima dobiti prestižnu zvjezdicu.

S tim u vezi organiziran je i važan sastanak koji je bio temelj i uvertira “Francuskoj večeri sa zvjezdicama”, a direktor marketinga hotela Termag, Nemanja Vučetić, otkrio je detalje.

"Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, načelnik općine Pale Boško Jugović, vlasnik hotela Termag Aleksandar Lazarević te predsjednica organizacije "Ja volim Francusku" i predsjednica "Međunarodne unije regije Alzas" Slađana Novaković dogovorili su uspješnu stratešku suradnju i podršku lokalne samouprave Michelinovoj večeri koja bi trebala biti uvod apliciranju Jahorine za Michelin zvjezdicu. Izuzetno smo ponosni što smo domaćin ovako uglednoj manifestaciji i što neprestanim aktivnostima uistinu radimo na razvoju BiH ali i turizma na jugoistoku Europe u cijelosti".

Slađana Novaković, predsjednica organizacije "Ja volim Francusku" i predsjednica "Međunarodne unije regije Alzas" rekla je:

"Tijekom posljednjih pet godina kontinuirano radimo na jačanju turističke, kulturne i interkulturalne suradnje između zemalja zapadnog Balkana i Francuske. Dosadašnji projekti uspješno su realizirani i imali su utjecaj na poboljšanje odnosa zemalja jugoistočne Europe s Francuskom, a što ne uključuje samo turistički i kulturni segment već i ekonomske te bilateralne odnose. Našim aktivnostima smo omogućili da se u Srbiji prvi put u povijesti otvori predstavništvo francuske regije Alzas čiji je administrativni centar Strasbourg u kojem je sjedište EU. Već smo pokrenuli aktivnosti kojima ćemo omogućiti predstavništvo i u Bosni i Hercegovini, odnosno Jahorini. Ovim putem zahvalila bih se Predsjedniku "Međunarodne unije Alzas" gospodinu Gerardu Staedelu i francuskoj ambasadi koja nas podržava u radu i aktivno sudjeluje u našim projektima. Primjerice, jako smo ponosni što smo potpisali sporazum o uspostavljanju suradnje između hotelijerskih srednjih škola i fakulteta za hotelijerstvo i turizam iz zemalja zapadnog Balkana s CEFPPA- europskim centrom za edukaciju i promociju stručnog usavršavanja u hotelskoj industriji iz Strasbourga".

O Termagu:

Termag Hotel Jahorina je moderan hotel kategoriziran s 4 zvjezdice i s bogatom ponudom različitih sadržaja tijekom cijele godine. Zauzima centralno mjesto u ski centru Jahorina. Nalazi se na 1550 m nadmorske visine, neposredno uz stazu i žičare. Raspolaže sa 71 komfornom sobom, 21 luksuzno opremljenim apartmanom i jednim predsjedničkim apartmanom. Kompletan interijer i namještaj u hotelu je originalno dizajniran i izrađen od punog drveta. Hotel ima svoj wellness, spa, teretanu i mnoštvo sadržaja za zabavu ali i niz konferencijskih dvorana koje su postale sinonimom za poslovne sastanek, mitinge, kongrese i team-buildinge diljem juogistočne Europe. Hotel Termag također nudi i bogatu ponudu za ljetne aktivnosti u prirodi - pješačenje, planinarenje, planinski biciklizam, alpinizam i paraglajding, planinske izlete, vožnje biciklima i quad-bike vozilima, lov, berbu šumskih plodova i ljekovitog bilja, obilazak mnoštva izvora…

O Olimpijskom centru Jahorina:

Sportski olimpijski centar Jahorina nalazi se na istoimenoj planini Jahorina. Sarajevo i Jahorina su 1984. godine bili domaćini 14. zimskih Olimpijskih igara i do današnjeg dana, ova planina predstavlja jedan od najvećih skijaških i zimskih turističkih centara na jugoistoku Europe. Najviši vrh planine je Ogorjelica (1916 m), zatim slijedi Sjendište (1910 m), Košuta (1907 m) te Crni vrh (1788 m). Prosječan broj dana sa snježnim pokrivačem na Jahorini je 175 i to od listopada do kraja svibnja. Jahorina se nalazi na granici miješanja mediteranskih i kontinentalnih zračnih strujanja te posjeduje izuzetno pogodnu klimu. Tijekom ljeta, planina je prekrivena zelenom travom, dok se od raslinja na njoj mogu vidjeti bukva, jela, smreka, javor, kao i veliki prostrani pašnjaci i livade s potocima i izvorima. Planina ima vrlo povoljnu klimu sa prelijepim proljećem i ljetom.