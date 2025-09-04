BiH i Izrael igraju kvalifikacijsku utakmicu u Mostaru bez navijača

Kvalifikacijska utakmica za U-21 Euro između Bosne i Hercegovine i Izraela u Mostaru igrat će se bez gledatelja nakon odluke Policijske uprave Mostar, donesene na temelju sigurnosne procjene MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Odluka znači da će se duel na stadionu Pod Bijelim brijegom u petak od 18 sati održati iza zatvorenih vrata, uz opsežne mjere osiguranja i bez prisutnosti navijača obje reprezentacije, piše Index.

"Sukladno sigurnosnoj procjeni i u suradnji s organizatorima sportskog događaja, Policijska uprava Mostar donijela je rješenje da se nadolazeća nogometna utakmica između mladih reprezentacija BiH i Izraela na stadionu HŠK Zrinjski odigra bez prisutnosti gledatelja", navodi se u priopćenju MUP-a HNK-a.

Pobjednik skupine izborit će EP 2027.

Susret protiv Izraela bit će prvi nastup mlade reprezentacije BiH u ovim kvalifikacijama i ujedno povijesni jer je to prva domaća U-21 utakmica u Mostaru. Reprezentacija BiH smještena je u skupinu G s Nizozemskom, Norveškom, Slovenijom i Izraelom, a u prvom kolu krenut će pod vodstvom izbornika Branislava Krunića.

Raspored i kontekst kvalifikacija određuju da izravno na Euro 2027. u Srbiji i Albaniji idu pobjednici skupina i najbolja drugoplasirana reprezentacija, dok preostalih osam drugoplasiranih ide u doigravanje. Zbog zabrane prisutnosti gledatelja, prednost domaćeg terena za BiH bit će isključivo natjecateljska i logistička, bez emocionalne podrške s tribina.

Odluka o igranju bez publike dolazi nakon tjedana pojačanih tenzija i poziva na bojkot susreta na društvenim mrežama koji su uslijedili nakon rasporeda UEFA-e i činjenice da se meč igra na stadionu HŠK Zrinjski, čiji je potpredsjednik izraelski poduzetnik Amir Gross Kabiri. Policija je već ranije najavila snažne sigurnosne mjere, a sad je procijenjeno kako je jedini način da se rizik svede na minimum potpuna zabrana gledatelja.