Biciklistica teško ozlijeđena nakon pada u Primoštenu

​Jučer, 9. travnja oko 11,35 sati u Primoštenu u zaseoku Balini, u prometnoj nesreći 69-godišnja vozačica bicikla s pomoćnim električnim motorom zadobila je teške tjelesne ozljede nakon pada s bicikla.

Prometna nesreća se dogodila tako što 69-godišnja državljanka Slovenije, krećući se nerazvrstanom cestom, ulaskom u zavoj nije prilagodila brzinu kretanja bicikla osobinama i stanju kolnika, uslijed čega je izgubila kontrolu nad upravljačem bicikla i ravnotežu te pala na tlo. Za vrijeme vožnje 69-godišnjakinja nije koristila zaštitnu kacigu.

U Općoj bolnici u Šibeniku 69-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Zbog utvrđenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 69-godišnjakinje podnesen je obavezni prekršajni nalog.