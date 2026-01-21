Bez vozačke dozvole izazvao prometnu nesreću u Pločama u kojoj su nastradale tri osobe

U jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se u 15,55 sati dogodila na predjelu Kula-Plina jezero, u Pločama tri su osobe lakše ozlijeđene.

Do prometne nesreće je došlo kada je 19-godišnji hrvatski državljanin, upravljajući osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, krećući se kolnikom LC-69086 i dolaskom do raskrižja sa ŽC-6276, uslijed nepoštivanja prednosti prolaska, naletio na osobno vozilo BiH nacionalnih oznaka kojim je upravljao 51-godišnji hrvatski državljanin.

Uslijed naleta, 51-godišnji vozač vozila BiH nacionalnih oznaka i dvoje putnika iz njegovog vozila, zadobili su lakše tjelesne ozljede.

Vozač koji je izazvao ovu prometnu nesreću, 19-godišnji hrvatski državljanin, vozilom je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje vozilom.

Zbog izazivanja prometne nesreće, vožnje bez položenog vozačkog ispita kao i zbog oduzimanja prednosti prolaska 19-godišnji vozač je prekršajno je sankcioniran novčanom kaznom od 1.970,00 eura. Osim toga, kao sankcija mu je određena tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije i 6 negativnih prekršajnih bodova.