BEZ STRUJE Veliki dijelovi Splita, ali i dio Kaštela, trogirskog područja i Dalmatinske zagore sljedeća dva dana bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PONEDJELJAK, 19.1.
Mjesto: SPLIT
Ulica: GRADIŠČANSKIH HRVATA 8
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: KRLEŽINA 31 I 33
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: KRLEŽINA 35 I 37
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: DIVOJEVIĆI
Ulica: SV.IVANA
Očekivano trajanje:
10:00 - 11:00
Mjesto: KAŠTEL STARI
Ulica: GARDIJSKIH BRIGADA
Očekivano trajanje:
10:00 - 12:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: BILICE I,PUT MOSTINA 8-20,MAGISTRALA SOLIN 11C-47,63-77,BAUHAUS(PUT MOSTINA 10),
Očekivano trajanje:
09:00 - 11:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: GARDIJSKE BRIGADE
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: Slatine
Ulica: Vr Sela, Put Masline, Kralja Tomislava, Slatinska Ulica
Očekivano trajanje:
09:30 - 14:00
Mjesto: Seget Donji
Ulica: Vjekoslava Bilote, Hrvatskih Žrtava, Put Vlaške, Petra Svačića, Gospe od Sniga, Petra Krešimira IV, Put Jakova Rotonda, Don Petra Špike, Mihe Barade, Selo
Očekivano trajanje:
08:30 - 11:00
UTORAK, 20.1.
Mjesto: SPLIT
Ulica: GRADIŠČANSKIH HRVATA 1
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: b
Ulica: GRADIŠČANSKIH HRVATA 10
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: PRUGOVO
Ulica: FRA RAFE KALINIĆA 13-35, 22-70, TOMELJANI, VARVODIĆI, VUKE, BOBANI 41-57, MIJIĆI, PODGRADINA 4,6
Očekivano trajanje:
08:00 - 15:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: TOLSTOJEVA 32
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:00
Mjesto: Split
Ulica: Tolstojeva 32
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:00
Mjesto: SPLIT
Ulica: GAJEVA 9
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00