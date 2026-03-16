Bez struje ostaju dijelovi Splita, Strožanca i Šolte: Evo koje ulice i naselja

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, u utorak 17. ožujka, bez opskrbe električnom energijom privremeno će biti dijelovi Splita, Strožanca i Šolte. Prema dostupnim informacijama, u Strožancu će se radovi na mreži niskog napona odvijati u Ulici Gradac, a prekid opskrbe očekuje se u razdoblju od 9 do 13 sati.

Na području Splita planirani su radovi na mreži niskog napona na nekoliko lokacija. Bez električne energije od 8.30 do 12.30 sati trebali bi biti potrošači u ulici Put Žnjana 1A, 1B, 1C, 1D i 1E, zatim na adresama Velebitska 69, 71 i 73, kao i u Poljičkoj cesti 16 i 18.

Na Šolti radovi traju do 14.30 sati

Na otoku Šolti planirani su radovi na distributivnoj mreži, zbog čega se prekid opskrbe električnom energijom očekuje u naseljima Nečujam, Gornje Selo, Stomorska i Gornja Krušica. Predviđeno trajanje radova je od 8.30 do 14.30 sati.

Građanima preporuka da na vrijeme isplaniraju obveze

Svi navedeni radovi su planirani, a građanima se preporučuje da svoje obveze prilagode najavljenim terminima prekida opskrbe električnom energijom.