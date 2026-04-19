Bez struje ostaju dijelovi Splita, Solina, Stobreča i Kaštel Novog

Građane Splita, Solina, Stobreča TTTS-a i Kaštel Novog sutra očekuju planirani radovi na elektroenergetskoj mreži, zbog kojih će na više lokacija doći do privremenog prekida opskrbe električnom energijom. Prema dostupnim informacijama, radovi su najavljeni zbog zahvata na niskonaponskoj mreži te zamjene mjernih uređaja, a prekidi će trajati od 45 minuta do nekoliko sati, ovisno o lokaciji.

Najdulji radovi u Kaštel Novom i Splitu

Među najduljim planiranim zahvatima su oni u Kaštel Novom, u ulicama Crnoči I do Crnoči VI, gdje su radovi na NN mreži najavljeni od 8 do 14 sati. U Splitu su, pak, radovi na NN mreži predviđeni u Zrinjsko-Frankopanskoj ulici, na kućnim brojevima 25/1 do 39, kao i na adresi Karamanova 2. Ondje se prekid opskrbe električnom energijom očekuje od 9 do 13 sati.

Na području Solina sutra su planirana čak tri zahvata, i to svi zbog zamjene mjernih uređaja. Bez struje bi od 8.30 do 12.30 sati trebali biti potrošači u Ulici kralja Zvonimira 87a, 87b i 87c, zatim u Ulici don Lovre Katića 10a, 10b, 10c i 10d, kao i na adresi Zgon 25.

Radovi i u Stobreču TTTS te Doverskoj

U Stobreču TTTS, u Ulici 4. gardijske brigade 51, planirani su radovi na mreži n.n., a prekid opskrbe električnom energijom očekuje se od 9 do 11 sati.

Na još jednoj lokaciji u Splitu, u Doverskoj 22, zbog zamjene mjernog uređaja struje neće biti od 9 do 9.45 sati.

Svi navedeni prekidi vezani su uz planirane radove, pa se građanima savjetuje da unaprijed prilagode svoje obveze najavljenim terminima. U slučaju ranijeg završetka radova, opskrba električnom energijom može biti uspostavljena i prije predviđenog vremena.