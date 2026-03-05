Bez struje ostaju dijelovi Splita, Prugova, Vinjana Donjih, Druma i Vinišća

Dijelovi Splita sutra će privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova na zamjeni mjernih uređaja. Prekid opskrbe predviđen je u jutarnjem terminu, od 8:30 do 12:30 sati.
Bez struje će biti korisnici na sljedećim adresama:
- Ulica slobode 38, 40 i 42
- Put Plokita 27, 29, 31, 33, 57
- Gajeva 8
Prugovo: Radovi na niskonaponskoj mreži do poslijepodneva
U Prugovu je najavljen prekid napajanja zbog radova na NN (niskonaponskoj) mreži, a očekivano trajanje radova je od 9:00 do 15:00 sati.
Prekid se odnosi na:
- dio ulica Paštari i Put sv. Lovre
- Put Milina
- Milini
Vinjani Donji i Drum: Radovi uz mogućnost odgode zbog nevremena
Planirani su i radovi na području Vinjana Donjih, u zaseoku Rebići, gdje je prekid opskrbe najavljen od 8:30 do 13:00 sati. Iz nadležnih službi napominju kako se, u slučaju nevremena, radovi odgađaju.
Slična je najava i za dio općine Podbablje, u mjestu Drum, gdje su radovi predviđeni od 9:00 do 12:00 sati, također uz napomenu da se u slučaju nevremena radovi mogu odgoditi.
Vinišće: Bez struje zaseok Dubrave
U Vinišću, u zaseoku Dubrave, planiran je prekid opskrbe električnom energijom od 8:30 do 13:00 sati zbog planiranih radova.
Preporuka građanima
Građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze, posebno ako ovise o električnim uređajima, te da imaju na umu mogućnost promjene termina u mjestima gdje je naznačeno odgađanje u slučaju nevremena.