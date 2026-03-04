Bez struje ostaju dijelovi Splita, Podstrane, Klisa i Prugova

Sutra su najavljeni planirani radovi na elektroenergetskoj infrastrukturi zbog kojih će doći do privremenih prekida opskrbe električnom energijom na području Splita, Podstrane, Klisa i Prugova. Radovi obuhvaćaju zahvate na niskonaponskoj (NN) mreži, radove na dalekovodu (DV) te zamjenu mjernih uređaja.

Split: Više lokacija, prekidi od jutra do podneva

U Splitu su planirana isključenja na nekoliko adresa. Zbog radova na NN mreži, bez struje bi mogli ostati potrošači u ulici Hercegovačka 4–55, Boktuljin put 4–40 te Domovinskog rata 73–79, u terminu od 11:00 do 12:30.

Također, zbog radova na NN mreži, prekid se očekuje i na adresama Cesta Mira 3, 14 i 16, u razdoblju od 09:00 do 12:00.

Na dijelu Splita predviđena je i zamjena mjernih uređaja, pa će opskrba biti privremeno prekinuta u ulicama Vrh Lučac 34 i 36, Držićeva 15 i 17, Kralja Zvonimira 19 te Budićeva 10 i 12, u terminu od 08:30 do 14:00.

Podstrana: Zamjena brojila i radovi na NN mreži

Na području Podstrane najavljena su dva odvojena zahvata. Zbog zamjene mjernih uređaja, prekid opskrbe moguć je u ulici Domovinskog rata 95 E, F i G, od 08:30 do 14:00.

Osim toga, planirani su i radovi na mreži NN, pa bi bez električne energije mogli biti potrošači u ulicama Strožanačka cesta 41–55, Stjepana Radića 2–16 i 1–13, te na području Podčelina 7–19 i kućni broj 2, u vremenu od 09:00 do 13:00.

Klis: Radovi na dalekovodu, isključenje do poslijepodneva

Na području Klisa najavljeni su radovi na dalekovodu (DV), zbog čega se prekid opskrbe očekuje u naseljima i ulicama Belimovača, Trg Mejdan, Šubića Kliških, Petra Kružića, Kliških Uskoka, Pleštinići, Senjska, Kneza Mislava te Radići Mejdanski. Očekivano trajanje isključenja je od 11:00 do 15:00.

Prugovo: Radovi na NN mreži do 15 sati

U Prugovu su planirani radovi na NN mreži, a prekid opskrbe moguć je u dijelovima ulica Paštari i Put sv. Lovre, kao i na područjima Put Milina i Milini, u vremenu od 09:00 do 15:00.

Građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode obaveze, osobito ako ovise o električnim uređajima, te da u navedenim terminima računaju na moguće prekide opskrbe.