BEZ STRUJE Obavite pripreme, brojne splitske adrese bez električne energije na početku tjedna

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PONEDJEKJAK, 1.12.
Mjesto: Split
Ulica: Hrvatskih iseljenika 11-15 i 10-18 Put Plokita 8-18 i 9-21 A Slobode 33-39 Tršćanska 5, 5A, 5B
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: Split
Ulica: Đakovačka 11
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Grge Novaka 24-44 i 97-125 Ante Katunarića 22-26A
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Krležina 16
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Vrazova 14
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
UTORAK, 2.12.
Mjesto: Klis
Ulica: Područje;Megdana,Gornja i Donja Ozrna,Pleštine,Varoš,Grlo,Odže,Meštroviči,Mihovilović
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Gundulićeva 7
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Spinčićeva, Zajčeva
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Sukoišanska 29
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Podstrana
Ulica: Križine 14-48 i 7-27
Napomena: Radovi na NN mreži.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Tijardovićeva 8
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Sumpetar
Ulica: put sv. Roka (sjeverno od groblja) od kućnog broja 43 - 58 ul. Ante Starčevića (istočno od groblja)
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00