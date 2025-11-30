BEZ STRUJE Obavite pripreme, brojne splitske adrese bez električne energije na početku tjedna

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom ponedjeljka i utorka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

PONEDJEKJAK, 1.12.

Mjesto: Split

Ulica: Hrvatskih iseljenika 11-15 i 10-18 Put Plokita 8-18 i 9-21 A Slobode 33-39 Tršćanska 5, 5A, 5B

Očekivano trajanje:

09:00 - 10:00

Mjesto: Split

Ulica: Đakovačka 11

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Grge Novaka 24-44 i 97-125 Ante Katunarića 22-26A

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Krležina 16

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Vrazova 14

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

UTORAK, 2.12.

Mjesto: Klis

Ulica: Područje;Megdana,Gornja i Donja Ozrna,Pleštine,Varoš,Grlo,Odže,Meštroviči,Mihovilović

Očekivano trajanje:

09:00 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Gundulićeva 7

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Spinčićeva, Zajčeva

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Sukoišanska 29

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Podstrana

Ulica: Križine 14-48 i 7-27

Napomena: Radovi na NN mreži.

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Tijardovićeva 8

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Sumpetar

Ulica: put sv. Roka (sjeverno od groblja) od kućnog broja 43 - 58 ul. Ante Starčevića (istočno od groblja)

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00