BEZ STRUJE Nemojte da vas iznenadi, obavite potrebno: Dijelovi Splita, doline Neretve i omiškog zaleđa sljedeća dva dana bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede i četvrtka ostati bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
SRIJEDA, 19.11.
Mjesto: Split
Ulica: Gospinica;5-21,22-32,dio Ulice I.G.Kovačića,Roosweltova-23
Očekivano trajanje:
09:00 - 14:00
Mjesto: Šestanovac, Žeževica, Zadvarje
Ulica: Šestanovac Zadvarje Žeževica - Trogrlići, škerići, Kalajžići
Očekivano trajanje:
13:30 - 16:00
Mjesto: Kostanje, Podgrađe, Kučiće
Ulica: Kostanje Podgrađe (oko crkve) Kučiće - centar, oko crkve, Vukasovići
Očekivano trajanje:
11:00 - 13:30
Mjesto: Ploče
Ulica: Gračka 5 i 7
Očekivano trajanje:
08:15 - 13:30
ČETVRTAK, 20.11.
Mjesto: Stobreč
Ulica: PUT SV LOVRE 47-57,58-60
Očekivano trajanje:
07:00 - 17:00
