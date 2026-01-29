Close Menu

BEZ STRUJE Dijelovi Splita, Kaštela i Dalmatinske zagore u petak bez električne energije

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije, nemojte da vas iznenadi ujutro

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

PETAK, 30.1.

Mjesto: Postinje Donje
Ulica: Put Postinja 1-166 Zekani-Penovići 1-45 Put Griže 1-7
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00

Mjesto: Split
Ulica: KRLEŽINA 39 I 41
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Ramljane
Ulica: Put Vodica1-60 Filipovići 1-41 Radmile 20-46 Put Sedlara 1-62
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00

Mjesto: Split
Ulica: ŠIBENSKA 44 B
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: DUBROVAČKA 49
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Imotski
Ulica: Gojka Šuška 32
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:30

Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00

