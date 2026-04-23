Bez braka nema sufinanciranja kredita? Mjera iz Dalmacije izazvala lavinu reakcija: "Morate biti mlađi od 45, ali..."

Da bi vam Zadarska županija sufinancirala stambeni kredit, morate biti mlađi od 45, ali i u braku.

"Željeli smo izbjeći situaciju da imate vanbračnu zajednicu koja se registrira jučer i sutra ostvari pravo na stan", rekao je HDZ-ov zadarski župan Josip Bilaver.

No u Hrvatskoj ne postoji registar izvanbračnih zajednica. One se mogu samo ovjeriti kod javnog bilježnika nakon tri godine zajedničkog života ili ranije ako par dobije dijete, piše Dnevnik.hr.

"Tražimo da mjera bude jednaka za sve obitelji - ono što oni ne nazivaju obiteljima jesu obitelji. Ili za nikoga", poručio je Jure Zubčić, županijski vijećnik SDP-a.

Reagirala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, koja je "Zadarskoj županiji izrekla upozorenje da isključivanje izvanbračnih zajednica iz predmetnog poziva predstavlja diskriminaciju temljem bračnog statusa. Županiji je preporučila da javni poziv žurno poništi i objavi novi kojim bi se obuhvatile ne samo bračne, već i izvanbračne zajednice."

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Krznarića.