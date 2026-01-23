Besplatne STEM radionice za osnovnoškolce: Otvoren novi javni poziv za FAUST – FPV Akademiju u Splitu

Roditelji i učenici osnovnih škola s područja Splita, Sinja, Dicma i Kaštela imaju novu priliku za uključivanje u besplatne STEM radionice u sklopu projekta FAUST – FPV Akademija u SpliTu. Riječ je o već osmom javnom pozivu kojim se djecu poziva da zakorače u svijet robotike, programiranja, dronova i znanosti te razvijaju vještine potrebne za zanimanja budućnosti. Projektne aktivnosti u potpunosti su besplatne za sudionike, a projekt se financira sredstvima Europske unije i proračuna Vlade Republike Hrvatske. Pravo sudjelovanja imaju svi učenici osnovne škole od 1. do 8. razreda.

Što djecu očekuje na radionicama?

U okviru jednog ciklusa, koji traje ukupno 20 školskih sati, učenici će kroz pet tematskih radionica upoznati:

osnove robotike

početke programiranja

izradu jednostavnih aplikacija

korištenje dronova

znanstvene pokuse i praktičan rad s modernom opremom

Radionice su osmišljene tako da potiču znatiželju, kreativnost i učenje kroz praksu, uz korištenje suvremene STEM opreme.

Gdje i kada se održavaju radionice?

Radionice će se održavati u nekoliko ciklusa na različitim lokacijama:

ciklus (ponovljeni poziv)OŠ Fra Pavla Vučkovića, Alkarsko trkalište b.b., Sinj7. veljače – 7. ožujka 2026. Subotom, 9.00 – 12.00 sati Maksimalno 30 polaznika Termini: 7.2., 14.2., 21.2., 28.2. i 7.3. ciklusOŠ Ante Starčevića Dicmo, Kraj 42, Dicmo Kraj4. veljače – 4. ožujka 2026. Srijedom, 14.00 – 17.00 sati Maksimalno 15 polaznika Termini: 4.2., 11.2., 18.2., 25.2. i 4.3. ciklusRZC Adriatic, Ruđera Boškovića 20, Split7. veljače – 7. ožujka 2026. Subotom, 9.00 – 12.00 sati Maksimalno 30 polaznika Termini: 7.2., 14.2., 21.2., 28.2. i 7.3. ciklusOŠ kneza Trpimira, Kaštel Gomilica7. veljače – 7. ožujka 2026. Subotom, 9.00 – 12.00 sati Maksimalno 15 polaznika Termini: 7.2., 14.2., 21.2., 28.2. i 7.3.

Kako se prijaviti? Javni poziv otvoren je do 30. siječnja 2026. u 12.00 sati

U slučaju većeg interesa, prednost će imati učenici prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Prijave se vrše putem Google obrasca: https://forms.gle/JREnnRAB63QSQy7b9

Više informacija o projektu dostupno je na službenoj stranici: https://faust.izvrsna.hr/

Tko provodi projekt?

Projekt FAUST-SF.2.4.06.04.0023 provodi se u partnerstvu Udruge Mladi robotičari Split, Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, CARNET-a, Filozofskog fakulteta u Osijeku te osnovnih škola Ante Starčevića Dicmo, Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski i Žnjan Pazdigrad Split.