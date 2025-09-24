Besplatne STEM radionice: Klimatske promjene, obnovljivi izvori energije i održive tehnologije

Udruga za popularizaciju znanosti Eureka iz Splita poziva djecu osnovnoškolskog uzrasta na nove cikluse STEM radionica, sufinanciranih sredstvima Europske unije iz ESF+ fonda, koje se provode u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: Obrazovanje, Napredak i Kreativnost.

Trajanje programa: od 29. rujna do 3. prosinca 2025. Lokacija: Vrančićeva 1, 21000 Split Radionice se održavaju u četiri ciklusa, dva puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom): Ciklus 1: 17:30 – 18:15

Ciklus 2: 18:15 – 19:00

Ciklus 3: 19:00 – 19:45

Ciklus 4: 19:45 – 20:30

Svi termini namijenjeni su učenicima osnovnoškolskog uzrasta. Iznimno, mogu se prijaviti i djeca predškolskog uzrasta koja pokazuju izražen interes za STEM područje.

Kroz zanimljive eksperimente i praktične aktivnosti djeca će:

istraživati obnovljive izvore energije i ugljični otisak,

raditi sa solarnim robotima, vjetrenjačama i automobilima na vodik,

upoznavati morski ekosustav, ekstremne vremenske pojave i invazivne vrste,

primijeniti stečena znanja u završnom izletu u stvarnom okruženju.

Broj mjesta je ograničen! Radionice su osmišljene kao cjelina, stoga molimo roditelje da prijavljuju djecu samo ako mogu sudjelovati tijekom cijelog ciklusa.

Napomena: Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju najbrži prijavitelji, sukladno kriterijima definiranim projektom.

Prijavite svoje dijete putem prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici: [Prijavni obrazac]

Za sva pitanja i nedoumice obratite se putem e-maila: info@eureka.hr

Projekt "SVJETIONIK - STEM Vještine za Jačanje Edukacijskih i Tehnoloških Inovacija: Obrazovanje, Napredak i Kreativnost" provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka iz Splita, s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu edukativnih STEM aktivnosti usmjerenih na održivi razvoj, zaštitu okoliša i osvješćivanje o klimatskim promjenama. Projekt se provodi u suradnji s Prirodoslovno - matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. gimnazijom Split, Osnovnom školom Kamen-Šine, Osnovnom školom Žrnovnica, Osnovnom školom Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 eura, od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt se provodi u okviru Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.", temeljem Poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a".