Besplatne radionice tehničkih aktivnosti za vrijeme uskrsnih školskih praznika 2026.

Zajednica tehničke kulture grada Splita za vrijeme uskrsnih školskih praznika organizira besplatne radionice tehničkih aktivnosti s uskrsnom tematikom, primjerene osnovnoškolskom uzrastu.

Uskrsne radionice tehničkih aktivnosti će se održavati od 30. ožujka do 2. travnja 2026. u prostorijama ZTK grada Splita, Varaždinska 53.

Učenici osnovnih škola će se moći prijaviti na sljedeće radionice: modeliranje 3d olovkama i modelarstvo.

Na radionici modelarstva polaznici će izrađivati jednostavne i složene predmete od šperploče. Naučit će se koristiti strojevima za piljenje, savladati vještine lijepljenja i brušenja te predmete sastavljati prema uputama.

Na radionicama 3D olovaka polaznici će naučiti koristiti se olovkama za 3D modeliranje i izrađivati kreativne radove.

Broj polaznika radionica je ograničen, a sve zainteresirane pozivamo da se prijave najkasnije do 27. ožujka 2026. godine!

Na linku se može preuzeti prijavnica, koju je potrebno ispuniti i poslati na e-mail valentina@ztk-split.hr

Za sve informacije pošaljite upit na navedeni e-mail ili mobitel 099 470 3000.