Besplatna svirka, šminka, fotograf i još puno toga: Evo tko i zašto poklanja pola vjenčanja

Dok bez cilja scrollamo Instagramom, rijetko nas nešto stvarno zaustavi. Još rjeđe nas natjera da se vratimo i ponovno pročitamo objavu. Upravo to dogodilo se ovih dana, kad smo sasvim slučajno naletjeli na nagradnu igru koja ne zvuči kao klasičan giveaway.

Splitski Bomba bend, koji ove godine obilježava 25 godina glazbene karijere, odlučio je obljetnicu proslaviti neuobičajeno. Jednom paru mladenaca poklanjaju pola vjenčanja, potpuno besplatno. I to bez velikih najava, bez napadnih slogana i bez uobičajenog rječnika kakav se inače veže uz nagradne igre.

Možda nije slučajno da se izvlačenje dobitnika događa baš na Valentinovo, koje je već idući tjedan. Dok se društvene mreže pune romantičnim večerama i simboličnim poklonima, ova nagrada ide korak dalje, ravno u dan koji mnogi planiraju mjesecima, ponekad i godinama.

Bomba bend već više od četvrt stoljeća svira po Splitu i okolici, na vjenčanjima, u klubovima i na privatnim događanjima. Iza njih su stotine nastupa i publika koja ih pamti po energičnim live svirkama i repertoaru koji se bez problema prilagođava svakoj fazi večeri, od prvog plesa do zadnje pjesme. Krajem prošle godine Bomba je objavio i novu autorsku pjesmu i spot znakovitog naziva Bio sam ti kazna, autora Tonija Rajnovića i Nenada Ninčevića čime su na neki način zaokružili jubilarnu godinu.

Nagrada koju nude nosi naziv MEGA BOMBA WEDDING PAKET, ali iza imena se ne krije marketinška fraza, nego vrlo konkretan sadržaj. Bend poklanja besplatnu svirku na vjenčanju, u terminu po dogovoru s mladencima, a uz to su se uključili i njihovi prijatelji i suradnici. Tako paket obuhvaća i svadbenu šminku, profesionalnu frizuru ili rep u vikend najmu, fotografiranje mladenaca, umjetničko oslikavanje prvog plesa akrilom na platnu, dekoracije za djevojačku večer, pripremu tena prije vjenčanja te ručno rađeni nakit za veliki dan. Riječ je o stvarnim stavkama koje čine dobar dio svadbenog budžeta, a ne o simboličnom popustu.

Sudjelovanje je jednostavno: u komentaru na Instagramu treba označiti osobu ili par kojem bi ovakav poklon dobro došao, a dobitnik se izvlači nasumično na Valentinovo.

U vremenu kad se glazbene obljetnice često svode na retrospektive i “best of” koncerte, ovaj potez djeluje drugačije. Umjesto gledanja unatrag, Bomba bend odlučio je jednoj budućoj svadbi pokloniti glazbu, atmosferu i uspomene. Tiho, bez pompe, ali s porukom koja se lako pamti – jer, neke se godišnjice najljepše slave tako da ih podijeliš s drugima.